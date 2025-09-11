Fluctuations 2025 : le festival itinérant s’installe à Paris en septembre

Parmi les temps forts de cette édition, une rencontre placera l’alimentation au cœur de la réflexion La journaliste et écrivaine Nora Bouazzouni, la réalisatrice Marine Mandrila (Refugee Food Festival), l'autrice Aurélia Zunino (Je mange pour demain) et Mélanie en Véganie se réuniront pour montrer comment nos choix alimentaires peuvent devenir des leviers de transformation sociale et écologique. À travers leurs engagements, elles croiseront les enjeux de genre, de climat et de justice sociale, prouvant que militer peut aussi passer par l’assiette.

Trois jours d'énergie collective

Le festival proposera plus généralement trois scènes musicales, deux scènes de débats, un village des solutions (associations, marché vegan, créateur·ices engagé·es), un food court 100 % végétal signé SMMMILE, ainsi qu’une riche programmation familiale. Trois fils rouges guideront l’ensemble de la programmation : démocratie, biodiversité et alimentation. Plus de 80 artistes et intervenant·es sont attendus, le line-up complet étant annoncé fin août.

La programmation musicale se veut libre, queer et exploratoire. On y retrouvera Thérèse, Maxence, le collectif Planète Boum Boum, KasbaH, ATA, ainsi que les DJs berlinois SEIUN et Franz Matthews. Une nuit entière sera dédiée aux identités drag, en collaboration avec le Festival Jerk Off et le collectif Gang Bambi, réunissant Edeha Noire, Charlie D’Emilio, Andro Kill, Clémence Thru, Al Pagay, accompagnés de Loki Starfish, Fabisounours et Louna Driol.

Au-delà des concerts, Fluctuations se veut aussi un forum de pensée. Vendredi, le documentaire Les Doléances ouvrira la discussion, suivi de Manon Pengam. Samedi, des collectifs citoyens dialogueront avec Fabrice Dalongeville, maire d’Auger-Saint-Vincent. Dimanche, l’expérience poétique L’Assemblée de la Seine proposera une démocratie élargie où la nature aurait voix au chapitre.

Parmi les intervenants : Anne-Laure Delatte sur les injustices sociales de la transition, Philippe Grandcolas et Marc Mortelmans sur l’effondrement de la biodiversité, ou encore Amélie Deloche (Payetoninfluence) en dialogue avec Lou Welgryn et Charles (Vivre Moins Con) sur les limites de l’influence.

Samedi, la Débrouille Compagnie proposera un atelier de recyclage créatif, suivi d’une boom des kids avec Ditti aux platines. Dimanche, Éco Nature offrira des ateliers sensoriels, et Paloma Colombe initiera les 6–9 ans au DJing. Tout le week-end, L’Apprimerie déploiera un livre géant en pictogrammes, et La Water Family animera des ateliers autour du cycle de l’eau.

Enfin, le village des solutions réunira associations, créateurs et projets pédagogiques, parmi lesquels la Fresque de la Renaissance Écologique, 2030 Glorieuses, Climates ou Water Family. Avec une jauge limitée à 2000 personnes par jour et une entrée à prix libre, Fluctuations défend une ambiance conviviale et accessible.

Crédits photo : Fluctuations

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com