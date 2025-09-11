Timbres : La Poste célèbre 55 ans d’imprimerie à Boulazac

Boulazac est, aujourd’hui, le seul site de production de La Poste pour les émissions philatéliques et les imprimés de sécurité — une singularité industrielle et patrimoniale. Au sein de Philaposte, l’imprimerie conçoit, fabrique et expédie les timbres du programme français, tout en assurant des prestations de sûreté (chèques, documents d’état civil, passeports, etc.).

Un mot d’histoire, pour situer l’anniversaire. L’imprimerie de Boulazac est inaugurée en 1970 ; depuis, elle incarne la continuité d’une tradition de taille-douce qui, en France, s’est épanouie bien avant la décentralisation des ateliers, avec des équipements parisiens emblématiques (la rotative de 1936) puis une modernisation progressive : bancs de gravure laser, rotatives multicolores, hybridations techniques.

Ces strates techniques — du creux gravé à l’offset, de l’hélio à la typo — se lisent dans la série d’émissions anniversaire, véritable « catalogue vivant » des savoir-faire.

Les « chiffres clés » donnent la mesure : plus d’un milliard de marques d’affranchissement par an (dont quelque 500 millions de timbres issus des carnets ou du programme), plus de 300 millions d’imprimés de sécurité et un réseau de vente qui irradie jusqu’aux vitrines philatéliques des bureaux.

Autrement dit : une infrastructure lourde, discrète, mais essentielle.

Côté iconographie, le bloc de quatre timbres se concentre sur « les gestes de la gravure » : une imprimerie stylisée d’où s’échappent des volutes évoquant le trait buriné, comme une respiration de taille-douce. La création est signée par le duo Sylvie Patte et Tanguy Besset, figures familières des amateurs. L’impression adopte un procédé mixte (offset/gravure), pour conjuguer finesse du creux et stabilité chromatique.

Ce bloc, numéroté de 00 001 à 20 000, est tiré à 20 000 exemplaires ; chaque timbre affiche une valeur faciale « Lettre Internationale 100 g » à 4,50 € (prix public du bloc : 18 €). Formats : 143 × 135 mm pour le bloc ; 40,85 × 30 mm et 30 × 40,85 mm pour les timbres. Un hommage discret au cœur battant de la gravure française, qui, de la taille-douce à l’ère numérique, a su préserver ses codes.

Plus inattendu (et plutôt réjouissant) : deux puzzles de 1 000 pièces viennent compléter la panoplie. Formats généreux (680 × 490 mm), tirage limité à 500 exemplaires chacun, prix public 26,90 €. L’un cadre l’« encrier », l’autre les « outils de taille-douce » — de quoi matérialiser, sur une table, l’inventaire d’un atelier où l’odeur de l’encre se mêle au bruit régulier des cylindres. Un clin d’œil aux collectionneurs qui aiment prolonger le regard par le geste.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com