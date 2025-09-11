Lucky Luke, Tintin, Babar... Cinq classiques rejoignent Tikino

Née en 2022 à l’initiative de trois entrepreneuses – Laurène Altmayer, Aliénor Bouvier-Lewi et Thiphaine Le Roy –, Tikino se situe entre le jouet et la culture. L’objet central : un projecteur ergonomique, sans lumière bleue, associé à un catalogue de contenus ludo-éducatifs animés avec sobriété.

Partenaire de maisons d’édition comme Bayard Jeunesse, Milan ou Didier Jeunesse, mais aussi de producteurs reconnus (Les Films du Nord, Little KMBO…), Tikino enrichit chaque mois son offre pour les enfants de 3 à 10 ans. Une alternative familiale aux écrans, conçue pour éveiller, apprendre et partager.

Petit Ours Brun, Tintin, Lucky Luke, Babar, Monsieur Madame

L’été a ainsi marqué l’arrivée de ces héros intemporels dans la bibliothèque Tikino. Leur présence dépasse la nostalgie : elle s’inscrit dans une démarche de continuité culturelle. Les familles peuvent désormais partager des histoires communes, celles qui ont bercé hier et qui continuent d’éveiller aujourd’hui.

Certains titres, comme Babar et Monsieur Madame, ont fait l’objet d’une restauration attentive. L’objectif étant de préserver la finesse du dessin tout en l’adaptant aux standards techniques actuels. Tikino assume ainsi un rôle actif dans la sauvegarde du patrimoine animé, en veillant à respecter l’esthétique d’origine.

Le choix de ces œuvres n’a rien d’anodin. Narration claire, tempo posé, couleurs apaisantes : tout concourt à soutenir le développement sensoriel et cognitif des plus jeunes. À rebours des vidéos ultrarapides et saturées, Tikino mise sur une approche plus douce, propice à l’attention et à la sérénité.

Les préoccupations autour de la surstimulation des enfants ne cessent de croître. Bruit excessif, enchaînements effrénés, images saturées… autant de facteurs que la plateforme entend écarter. Chaque contenu est donc pensé comme une ressource éducative mais aussi comme une protection contre ce flot d’images trop agressives.

Une alternative aux écrans

Sans publicité, sans lumière bleue et sans algorithme imposant la suite des programmes, Tikino revendique une alternative éthique aux écrans classiques. Ici, les parents gardent le contrôle et choisissent un environnement réellement adapté à leurs enfants. De 3 à 6 ans, les contenus privilégient la douceur des récits courts, la sécurité des repères familiers et l’intégration aux rituels quotidiens – une petite histoire avant le coucher, un moment calme après l’école.

À partir de 6 ans, place à des univers plus riches : aventures de Tintin, humour de Lucky Luke, ou encore la série éducative Il était une fois la vie. Ces propositions nourrissent la curiosité sans jamais lasser ni submerger. « Ni écran jetable, ni gadget éphémère : Tikino veut être un compagnon culturel pour toute l’enfance, en respectant les émotions et les rythmes de chaque âge », souligne Laurène Altmayer, cofondatrice et CEO.

