Exploitation numérique : L'Harmattan, de l'édition à la contrefaçon

Quelque 88.000 ouvrages ont été déclarés au dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France en 2021, par des milliers de structures, de différentes tailles. À leur tête, avec 3059 titres, L'Harmattan, qui gardait alors la place déjà occupée l'année précédente, avec 2297 livres revendiqués. En 2022, dernière année pour laquelle les données sont disponibles, il marquait le pas au profit d'Edilivre (3647 entrées au dépôt légal), mais ajoutait néanmoins 2457 titres au catalogue général.

À l'heure où la surproduction d'ouvrages inquiète et interroge les professionnels du livre dans leur pratique, la volumétrie de L'Harmattan peut étonner. Elle fait pourtant partie intégrante d'un fonctionnement, érigé en système.

Une solution bien huilée

En 2015, Le Monde détaillait l'approche si particulière de la maison d'édition, qui se montre ainsi très accueillante avec les manuscrits, acceptant un important volume annuel. « [C]hacun a le droit d’être publié », affirmait même le cofondateur du groupe, Denis Pryen.

Cette ouverture de L'Harmattan aboutit à un contrat d'édition bien particulier. En effet, le modèle type utilisé par la maison ne prévoit une rémunération de l'auteur qu'à partir du 500e exemplaire vendu, à un taux s'élevant à 4 % du prix de vente public hors taxe. Il peut ensuite atteindre 6 %, à partir du 1000e exemplaire vendu.

Autrement dit, si L'Harmattan « s'engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cet ouvrage », sa commercialisation ne bénéficiera pas à l'auteur avant le seuil fatidique. D'autant que le premier tirage des publications s'effectue à 100, 200 ou 300 exemplaires... Soit bien en deçà du seuil à atteindre avant rémunération.

Ce modèle s'appuie sur une réduction des coûts de préparation - l'auteur doit remettre un manuscrit « prêt-à-clicher », déjà mis en forme par ses soins —, de fabrication et de commercialisation par l'éditeur. Il s'octroie par ailleurs une part substantielle du produit de la vente de la plupart des ouvrages — puisque l'auteur a consenti à ne rien toucher sur les 500 premiers exemplaires.

À LIRE - Le fondateur de L'Harmattan confronte son neveu devant la justice

En comptant sur le désir des auteurs de voir leurs textes publiés, L'Harmattan est devenu un groupe éditorial au chiffre d'affaires conséquent, qui dépasse les 8 millions € depuis plusieurs années. Il était par ailleurs à l'équilibre jusqu'en 2024, quand le résultat net s'est avéré déficitaire de 36.000 €.

Le numérique, c'est pas automatique

Le 21 mars 2013, le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et le Syndicat national de l'édition (SNE) s'entendaient autour d'un « accord historique », selon les termes de l'époque. Celui-ci porte sur le contrat d'édition à l'ère numérique, en prévoyant, dans le document, « une partie distincte regroupant toutes les dispositions concernant l’exploitation numérique de l’œuvre ».

Pour les documents signés avant l'entrée en vigueur de cet accord — le 1er décembre 2014 —, si l'éditeur souhaite exploiter une œuvre en ebook, la signature d'un avenant par l'auteur est indispensable.

Une vente forcée ?

Marylène Vincent, qui signa avec L'Harmattan le 2 mai 2011, entre justement dans ce cas de figure. En effet, le document ne mentionne pas l'édition numérique de son texte, Le clan Clovis, une saga familiale au cœur de la violence, paru le 1er juillet de la même année.

Alors que la commercialisation n'a jamais fait l'objet d'une cession de droits selon les termes de la loi, l'autrice en constate pourtant la disponibilité sur les plateformes de vente. En juin 2013, elle s'en étonne d'ailleurs auprès de L'Harmattan, par une lettre recommandée – le groupe l'avait informée que 5 exemplaires numériques avaient été vendus.

Début 2015, un nouveau courrier adressé à l'éditeur pointe « l’exploitation numérique illicite que vous avez pris l'initiative de mettre en œuvre ». L'autrice en réclame la cessation immédiate. Le 4 mars, un courrier signé par Denis Pryen apporte divers éléments à l'autrice, mais sans lien apparent avec son dossier : « Depuis 2011, en tant qu'auteure, vous avez dû recevoir nos informations au sujet du

numérique, ainsi que de l'ensemble de nos auteurs, à l'exception de quelques-uns qui se comptent sur les doigts d'une main (sur 25000 auteurs) », écrit le directeur du groupe.

Constatant l'absence de suite probante donnée à sa demande, Marylène Vincent se tourne alors vers le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC). Le délégué général, Emmanuel de Rengervé, écrit à son tour au groupe L'Harmattan.

En date au 22 mai 2015, il constate lui aussi « l’absence de cession valablement consentie pour l'exploitation au format numérique » du livre de l'autrice et met en demeure l'éditeur « de cesser immédiatement l’exploitation numérique ». Quelques jours plus tard, toujours sans nouvelles de l'éditeur, le SNAC renouvelle sa démarche, qui restera sans effet.

Des années d'exploitation

Les années passent, mais Le clan Clovis, une saga familiale au cœur de la violence reste affiché sur les plateformes de vente, contre la volonté de Marylène Vincent et en toute illégalité. « Une nouvelle mise en demeure formelle a été adressée début août 2025 à L’Harmattan afin d’obtenir le relevé complet des ventes numériques de mon ouvrage Le Clan Clovis et les montants perçus à ce titre. À ce jour, je n’ai reçu aucune réponse », nous indiquait l'autrice, le 14 août dernier.

L'ouvrage est alors disponible, au tarif de 16,99 €, sur de nombreuses librairies en ligne, comme le montrent plusieurs captures d'écran effectuées par l'autrice elle-même au mois de juillet 2025. Le propre site de L'Harmattan affiche le titre au format numérique.

Le livre de Marylène Vincent, vendu aux formats imprimé et numérique sur le site de L'Harmattan, en juillet 2025

Quelques jours après cette nouvelle mise en demeure, à la surprise de l'autrice, le groupe s'exécute, plus d'une dizaine d'années après sa première demande. « J’ai constaté que les éditions L’Harmattan ont retiré sans commentaire la version numérique de mon livre Le Clan Clovis de toutes les plateformes, y compris celles de leurs distributeurs partenaires », indique-t-elle.

Le livre de Marylène Vincent en vente, au format numérique, chez Cultura, en juillet 2025

Selon elle, « cela tend à confirmer, de manière implicite, qu’ils exploitaient ces droits numériques depuis 2011, soit près de quinze ans, sans autorisation ».

De multiples contrefaçons ?

La mésaventure de Marylène Vincent ne serait pas un cas isolé. « Plusieurs dossiers sont ouverts au SNAC au sujet de L’Harmattan, pour la même problématique », nous confirme Maïa Bensimon, déléguée générale du syndicat, qui a succédé à Emmanuel de Rengervé. « Sur ces dossiers, le SNAC demande l’arrêt de commercialisation de la version numérique, mais aussi les comptes d’exploitation et le nombre d’exemplaires de l’ouvrage vendus sur la période. Comme il s’agit d’une exploitation non autorisée d’une œuvre, l’intégralité du chiffre d’affaires dégagé doit être reversée à l’auteur. Car, rappelons-le, cette exploitation de l’œuvre sans autorisation est une contrefaçon. »

Une autre structure de défense des intérêts des auteurs, la Société des Gens de Lettres (SGDL), nous confie avoir reçu « plusieurs signalements » concernant le groupe L'Harmattan, « mais nous ne sommes pas en mesure de quantifier précisément combien d’auteurs ou d’œuvres seraient concernés au sein du catalogue », admet Émilie Le Mappian, responsable juridique de la SGDL.

La lecture du droit s'avère en tout cas implacable : « Pour les contrats d’édition conclus avant le 1er décembre 2014, un avenant est nécessaire si l'éditeur souhaite faire une exploitation numérique, pour couvrir la cession des droits d’exploitation au format numérique. Nous sommes ici dans des cas où aucun avenant n’a été signé, où il n’y a pas du tout eu de cession pour une exploitation numérique », explique Maïa Bensimon.

« Si le contrat ne mentionne pas d'exploitation numérique, l'éditeur ne peut donc pas y procéder. S'il le fait, il est contrefacteur, la contrefaçon étant un délit à fois civil et pénal », rappelle pour sa part Émilie Le Mappian.

À LIRE - Contrats flous, droits incertains : l’écrivain reste à la marge

Si l'éditeur parait bien dans son tort, difficile, pour les auteurs, de lui faire entendre raison en l'absence d'échanges constructifs. La saisine d'un tribunal s'imposerait donc pour faire condamner le contrefacteur, mais la plupart des auteurs publiés par L'Harmattan ont peu d'intérêt à aller en justice. Les dédommagements envisageables risquent en effet d'être assez faibles, quand la procédure, elle, s'avérera chronophage et coûteuse.

Pour Marylène Vincent, « c'est précisément ce déséquilibre structurel qui permet à certains éditeurs de s’affranchir des règles pendant des années ». Le SNAC nous indique qu'aucun auteur, à leur connaissance, n'a entamé de procédure, tandis que la SGDL ajoute ne pas avoir ouvert « de procédure directe pour l'instant à l'encontre de L'Harmattan ».

Nous avons tenté de joindre L'Harmattan à plusieurs reprises afin d'obtenir des commentaires sur le sujet des droits numériques des auteurs publiés avant 2014, sans succès. Le Syndicat national de l'édition, sollicité, n'a pas donné suite non plus.

Photographie : Librairie des Éditions L'Harmattan, aux 5-7, rue de l'École-Polytechnique à Paris (illustration, LPLT, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com