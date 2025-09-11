Un projet européen pour transformer le marché du livre d'occasion en soutien à la création

Accusé injustement de vouloir paupériser les auteurs (alors que nous étions seuls à avoir dénoncé le racket organisé par la rue de Valois qu'était ReLIRE, juste pour le rappel historique), ActuaLitté a sollicité les pouvoirs publics (ministère de la Culture) et différentes organisations professionnelles — dont le Syndicat national de l’édition.

Ce dernier avait mandaté Sarah Dormont, maître de conférences de droit privé à l’Université Paris Est Créteil Val de Marne, pour une analyse de faisabilité qui fait encore rigoler les élèves de première année. Et pourtant, le syndicat professionnel des éditeurs n’en démordait pas quand bien même le Conseil d’État avait retoqué la totalité des arguments avancés par l’universitaire.

À LIRE - Rémunération sur la revente de livres d'occasion : mirage d'un projet viable

En somme, bien que prévenu qu’il allait droit dans le mur, le SNE s’est entêté à faire fausse route. Et désormais, plus de solution originale pour s’assurer que le marché de l’occasion puisse être sollicité afin d’abonder celui du neuf. Plus rien ? Eh bien, il semblerait qu’un petit village peuplé d’irréductibles journalistes (et avocates, qu’elles soient ici remerciées) résiste à toute forme de résignation. Et au contraire, apporte une solution viable, à droit constant comme il se dit dans le milieu — soit : sans aucune modification législative.

Mieux : le projet serait applicable au niveau européen, dans les différents États, qu’ils disposent ou non d’un prix unique du livre. Pourquoi personne ne veut s’emparer de cette solution ? Peut-être que la rendre publique facilitera la prise de conscience.

FELO-ship : la solution collective

Cet ambitieux projet a été baptisé Fonds européen pour le Livre d’Occasion, surnommé le FELO-ship. Son principe ? Prélever une contribution modeste sur les ventes de livres d’occasion, afin de soutenir la bibliodiversité, la traduction d’œuvres en langues minoritaires et la création littéraire. L’initiative se veut solidaire, pratique et conforme aux principes européens de concurrence, de libre circulation et de fiscalité.

Une idée à la croisée de la solidarité et du droit européen

Les concepteurs du projet insistent : il ne s’agit pas d’un dispositif coercitif. La participation des plateformes de revente et des libraires serait volontaire, encouragée par un esprit de solidarité culturelle et par le souci de faire circuler les œuvres au-delà des frontières nationales.

Le mécanisme respecte le droit d’auteur, en particulier la directive européenne 2001/29/CE sur l’épuisement du droit de distribution, et s’ancre dans l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui légitime les actions en faveur de la diversité culturelle.

Premier écueil : le prix unique du livre

La disparité des législations européennes sur le prix du livre pourrait compliquer la collecte des contributions. Certains États membres, dépourvus de politique de prix fixe, risqueraient de se montrer moins enclins à participer. Trois pistes sont avancées :

• des incitations fiscales (réductions de TVA, crédits d’impôt) pour encourager l’adhésion au fonds ;

• un mécanisme de solidarité entre États membres, permettant aux pays les plus engagés de compenser les autres ;

• la création d’un label européen, gage de visibilité et d’avantage marketing pour les plateformes solidaires.

Toutes ces solutions s’inscrivent dans le cadre juridique existant, sans entraver la concurrence.

Autre écueil : les distorsions de concurrence

Les plateformes non participantes, notamment hors d’Europe, pourraient profiter de leur absence de contribution pour pratiquer des prix plus attractifs. Afin d’éviter cette distorsion, trois leviers sont proposés :

• maintenir un système de contribution volontaire, via arrondis solidaires ou réductions de TVA ;

• instaurer un agrément européen destiné aux plateformes extra-européennes, les incitant à rejoindre le dispositif et à respecter les normes de redistribution des fonds ;

• mettre en place un système de compensation solidaire, où les participants financeraient une partie des contributions des acteurs réfractaires, garantissant ainsi une redistribution équitable.

Ces mécanismes demeurent conformes au droit européen, puisqu’ils reposent sur le volontariat et ne constituent pas des aides d’État illégales.

Une faisabilité juridique sans réformes profondes

En définitive, le FELO-ship apparaît juridiquement possible sans réforme majeure des textes européens. Le projet repose sur des incitations fiscales, des mécanismes de solidarité et des labels européens, dans le respect de la liberté économique et de la concurrence loyale.

Sa mise en œuvre demanderait sans doute plusieurs années — entre quatre et huit, selon ses promoteurs —, mais il pourrait devenir un outil inédit de soutien à la bibliodiversité européenne et à la circulation transfrontalière des œuvres.

Un projet « pompeux », reconnaît-on avec humour, mais qui pourrait bien rallier l’ensemble des professionnels du livre autour d’une ambition commune : donner une nouvelle vie au livre d’occasion tout en renforçant la création et la diversité culturelle en Europe.

En filigrane, ce projet souligne un paradoxe : alors que le marché de l’occasion s’impose comme un pilier de l’économie circulaire et séduit un lectorat toujours plus large, il reste absent des dispositifs de soutien à la création.

Si le fonds voyait le jour, il marquerait une étape décisive dans la reconnaissance du livre d’occasion comme levier de bibliodiversité, et non plus comme simple marché parallèle.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com