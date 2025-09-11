Un nouveau podcast explore la place des ados dans les bibliothèques publiques

Comment attirer ce public exigeant, souvent sollicité par mille autres activités ? Comment leur offrir un lieu qui leur ressemble, tout en répondant à leurs attentes culturelles, éducatives et sociales ?

C’est précisément à ces questions que tente de répondre Biblio-Ado, un nouveau balado lancé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). Disponible dès ce 11 septembre sur le site de l’ABPQ, Spotify et YouTube, ce projet audio propose une série de six épisodes entièrement consacrés aux réalités adolescentes vécues dans les bibliothèques.

Un projet porté par la passion et l’engagement

Aux commandes de cette aventure, on retrouve Ismaël Bellil, bibliothécaire engagé, qui connaît bien l’importance de tisser un lien fort avec les jeunes. Sa démarche se veut concrète et ancrée dans l’expérience : à travers témoignages, réflexions et exemples pratiques, il donne la parole à celles et ceux qui œuvrent sur le terrain.

Loin d’un simple exercice théorique, Biblio-Ado veut montrer la richesse, mais aussi la complexité, des initiatives mises en place pour que les ados trouvent leur place dans ces institutions culturelles.

Bien plus que des livres

Le balado met en évidence le rôle essentiel des bibliothèques au-delà de leur mission traditionnelle. Elles se révèlent comme des lieux de littératie, d’éducation et d’intervention sociale, mais aussi comme des pôles d’inclusion et d’ancrage communautaire. Autrement dit, des espaces capables d’accompagner les jeunes dans leur développement personnel, de favoriser leur intégration et de leur offrir un environnement où ils se sentent reconnus.

Cette vision correspond à une réalité observable sur le terrain : de nombreuses bibliothèques québécoises innovent pour créer des environnements accueillants et stimulants, que ce soit par des clubs de lecture, des ateliers numériques, des espaces de création ou encore des activités citoyennes. Biblio-Ado se veut un miroir de ces initiatives, tout en lançant une discussion sur ce qu’il reste à faire.

Un outil de mobilisation pour les professionnels

En soutenant cette initiative, l’ABPQ entend valoriser le travail de celles et ceux qui, au quotidien, imaginent des façons nouvelles d’impliquer les ados. Le balado, à découvrir ici, n’est pas seulement un objet culturel destiné au grand public : il vise aussi à outiller le personnel des bibliothèques et à servir de point de départ à des réflexions collectives.

Comme le souligne l’Association, ce projet se veut un levier de transformation. Il s’agit d’inspirer les bibliothécaires, de renforcer les liens avec les communautés et, surtout, de rappeler qu’une bibliothèque vivante est celle qui s’adresse à toutes et à tous, sans exception.

Une invitation à écouter et à réfléchir

Avec Biblio-Ado, les bibliothèques publiques québécoises franchissent une nouvelle étape dans leur volonté de rester des lieux incontournables de culture et de citoyenneté. En donnant la parole aux acteurs de terrain et en mettant en avant les expériences des adolescents, ce balado offre une ressource précieuse pour comprendre la jeunesse d’aujourd’hui… et peut-être mieux préparer celle de demain.

Crédits photo : Studio_Iris CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com