Festival de Deauville : Joyce Maynard remporte le Prix Lucien-Barrière

S’il a pour vocation première de récompenser un auteur américain, certains écrivains français en ont également été lauréats, comme Marc Levy pour Et si c'était vrai... (Robert Laffont, 2000), François Forestier pour Marilyn et JFK (Albin Michel, 2008) ou plus récemment Fabrice Humbert pour Le Monde n'existe pas (Gallimard, 2020). En 2024, Nathan Hill était lauréat avec Bien-être (Gallimard).

</center>

Cette année, le prix a donc été remis à Joyce Maynard pour Par où entre la lumière (Philippe Rey, trad Florence Lévy-Paoloni). Journaliste et chroniqueuse pour de nombreux journaux, magazines et radios, Joyce Maynard est également l’autrice de plusieurs romans, parmi lesquels L’Hôtel des Oiseaux et Où vivaient les gens heureux, ce dernier ayant reçu le Grand Prix de littérature américaine.

Elle a aussi publié une autobiographie, Et devant moi, le monde, dans laquelle elle revient sur sa relation marquante et destructrice avec J. D. Salinger (tous ses ouvrages sont parus aux éditions Philippe Rey). Dans Par où entre la lumière elle narre l'histoire d'Eleanor, de retour dans la maison familiale du New Hampshire, quittée vingt-cinq ans plus tôt.

Cette ferme où elle avait épousé Cam, celui qu'elle croyait être son grand amour et dont elle s’était séparée, Eleanor pensait ne jamais la retrouver. À ses côtés, son fils Toby : à trente ans, il porte les séquelles neurologiques d’un accident survenu dans l’enfance et savoure un quotidien tranquille auprès de ses chèvres. Eleanor apprend à vivre au rythme des tâches agricoles, de ses inspirations artistiques ou des week-ends au marché des producteurs. Elle reçoit de loin en loin des nouvelles de son fils aîné, Al, établi à Seattle avec sa compagne qui peine à avoir un bébé ; et elle regrette le silence de sa cadette Ursula, qui la prive de visites à ses deux petits-enfants. Tandis qu’elle accueille sa nouvelle voisine enceinte de neuf mois, Eleanor prend conscience des sacrifices qu’elle-même a endurés, se dédiant entièrement au bonheur de ses proches. Mais à présent saura-t-elle entendre, à son âge, l’appel du renouveau ? Saura-t-elle reconnaître le bonheur quand il se présentera à elle ? — Résumé de Par où entre la lumière (Philippe Rey)

Parrainé par le groupe Lucien Barrière, propriétaire de casinos et d’hôtels, le prix porte le nom de son fondateur. Sa remise a lieu durant le festival et, bien qu’il figure au programme officiel et bénéficie d’un créneau dédié, il reste indépendant des compétitions cinématographiques.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Joyce Maynard par Larry D. Moore, CC BY 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com