Mistinguett : derrière les paillettes, le secret d’État

Dans cet ouvrage, qui commence et s’achève par une supplique au président de la République, Bruno Fuligni rappelle que nous devons à Jeanne Florentine Bourgeois bien plus que la renommée internationale de ses superbes jambes.

Pour mesurer l’importance de Mistinguett dans la première moitié du XXe siècle, il suffit de se souvenir qu’à sa mort, le 5 janvier 1956, « dans Paris-Match, même la demande en mariage du prince Rainier III de Monaco à Grâce Kelly passe en pages intérieures : c’est Mistinguett qui fait la une. » Comme le disait Colette, Mistinguett était devenue « un monument national ».

Les Français avaient vécu, pendant cette première moitié de siècle si tourmentée, au rythme de ses spectacles, de ses histoires d’artiste et de ses amours, dont la plus marquante fut celle avec Maurice Chevalier. Rien de nouveau sous le soleil : la vie des vedettes a toujours fasciné, offrant aux spectateurs paillettes et champagne par procuration.

Mais Mistinguett n’était pas seulement une danseuse réputée. Ce même 5 janvier 1956, le général Gamelin, 83 ans, se rend au SHAT (Service Historique de l’Armée de Terre), installé au château de Vincennes, pour enregistrer un témoignage qui débute ainsi : « Le départ pour l’autre monde de cette brave “Mistinguett” évoque, en moi, un souvenir la concernant. Je ne puis toutefois pas en saisir l’opinion publique, car le sujet en est trop délicat. On comprendra tout de suite les raisons en prenant connaissance de ce court exposé. »

Ce « court exposé » restera secret pendant un demi-siècle, couvert par le secret militaire : Mistinguett était au service de la France… comme espionne !

Née à Enghien en avril 1875, dans une famille pauvre marquée par la violence du père et l’alcoolisme de la mère, elle ne partait pas sous les meilleurs auspices. Toute sa vie, même après avoir côtoyé les plus grandes fortunes et gagné elle-même beaucoup d’argent, elle se considéra du côté des ouvriers. En outre, sa réputation de pingrerie était bien connue, conséquence probable du sentiment de manque.

« Une chose est sûre, la petite Jeanne a tout fait pour échapper à ce milieu et son sens inné du spectacle l’a sauvé. » Le destin, fait autant de hasard que de rencontres, mit sur sa route Alice Ozy, ancienne muse du romantisme des années 1840, autrefois courtisée par Victor Hugo (elle lui préféra son fils). C’est elle qui lança la jeune fille.

Le surnom de Mistinguett lui vient du parolier Paul Ridoux, dit Saint-Marcel, plus âgé qu’elle mais un temps son amant, qui « lui trouve en chantonnant [sa composition appelée « La Vertinguette »] son nom de scène : “La Miss Tinguette” qui deviendra “Mistinguette” et finalement “Mistinguett” ».

Tout au long de sa carrière, et malgré un début de XXe siècle, comme nous l’avons déjà mentionné, particulièrement troublé, « son registre ignore superbement la politique : son propos est de divertir, d’amuser le public le plus large possible ».

En 1908, elle sort définitivement des difficultés financières. Célèbre et reconnue, elle fréquente le tout-Paris : artistes, hommes politiques, têtes couronnées… Elle croise aussi la route d’Alexandre Hohenlohe-Schillingsfürst, fils d’un ancien chancelier de l’Empire allemand, dont les confidences sur l’oreiller se révéleront cruciales pour la France.

« Les grands espions, les grandes espionnes sont ceux dont on ignore le nom. » Mistinguett a toujours nié son rôle dans l’espionnage. Ce livre rend hommage à cette femme qui pratiquait l’espionnage comme on tournerait un film, livrant ses rapports à l’État-Major français sans toujours mesurer les risques qu’elle prenait.

À la manière d’une Joséphine Baker, qui fut l’une de ses rivales, il est temps que la Nation éclaire autrement que par les feux du music-hall cette grande dame, un peu gouailleuse, pas toujours très morale, mais entière : Mistinguett.

