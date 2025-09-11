Alchemised : plus de 3 millions $ pour le roman né d’une fan-fiction Harry Potter

Le montant de la transaction s’élève à sept chiffres, indique The Hollywood Reporter, et dépasserait même, selon un source, les 3 millions $, ce qui en fait l’un des contrats les plus élevés accordés ces dernières années pour les droits cinématographiques d’un roman — surtout avant sa parution.

Avant de devenir Alchemised, l’œuvre était connue sous le nom de Manacled. Il s’agissait d’une fan fiction centrée sur la relation entre Hermione Granger et Draco Malfoy (ce sous-genre est souvent appelé Dramione) dans un univers alternatif où Voldemort remporte la guerre. Cette fanfic a été largement diffusé sur Archive of Our Own (Ao3), gagnant en popularité — particulièrement via les réseaux sociaux tels que TikTok.

Face au succès viral, SenLinYu a décidé de transformer ce récit fan fictionel en un véritable roman original, pour pouvoir publier légalement et élargir la portée de l’histoire. Cela a impliqué d’importants remaniements : suppression des références directes à l’univers de Harry Potter, retrait d’éléments inspirés de La Servante écarlate de Margaret Atwood (notamment le concept de « mère porteuse magique »), et la réécriture ou suppression de plus de 50.000 mots.

L’intrigue réinventée met en scène Helena Marino, guérisseuse/alchimiste, qui, après avoir combattu dans la Résistance, est capturée par des nécromanciens. Elle a perdu la mémoire pendant sa captivité, et se retrouve envoyée chez le High Reeve, un puissant nécromancien chargé de sonder son passé. Entre secrets personnels et conspirations extérieures, le roman construit un univers sombre mêlant alchimie, magie noire, guerre et identité.

Un contrat et ses implications

Legendary Entertainment n’a pas seulement acheté une œuvre à paraître : elle mise gros. Le contrat excède 3 millions $, selon plusieurs sources. Beaucoup estiment que c’est l’un des plus gros investissements de l’année pour des droits de livre à film, voire un record, si l’on ne tient pas compte de l’inflation.

Le roman doit sortir aux États-Unis le 23 septembre 2025 via la maison d’édition Del Rey, une filiale de Penguin Random House. Le tirage initial est très ambitieux : 750.000 exemplaires annoncés, avec des traductions prévues dans 21 langues. Ces chiffres témoignent de la confiance des éditeurs dans le potentiel commercial de l’œuvre.

Signification culturelle et littéraire

Cette affaire ne se résume pas à un gros chèque. Elle s’inscrit dans une tendance plus large : la montée en puissance de la fan fiction comme source de création littéraire et de phénomènes d’édition. Plusieurs romans récemment publiés proviennent de fan fictions, souvent de Harry Potter, réadaptés pour des publics plus larges — soit en changeant l’univers, les noms, soit en remaniant fortement le contenu, afin d’éviter les problèmes de droits d’auteur.

Le cas Alchemised apparaît sans doute comme l’un des plus spectaculaires de ces dernières années. D’abord parce que le montant du contrat, exceptionnellement élevé, démontre la confiance accordée par éditeurs et producteurs à une œuvre issue directement du fandom. Ensuite parce que le récit a été profondément retravaillé : l’univers de Harry Potter a disparu pour laisser place à un monde original, tout en conservant des dynamiques fortes, telles qu’un amour interdit, la perte de mémoire ou encore le dilemme moral face à la guerre.

Enfin, l’intérêt international est manifeste puisque le roman est déjà annoncé en vingt et une langues, preuve supplémentaire de la mondialisation des phénomènes littéraires nés au sein des communautés de fans.

Pour autant, plusieurs zones d’ombre subsistent. L’adaptation cinématographique, d’abord : Legendary a acquis les droits, mais aucune information n’a filtré quant au calendrier de production, à la réalisation ou au choix des acteurs. Détenir les droits ne signifie pas nécessairement qu’un film verra le jour rapidement. Reste aussi la question de la réception critique : les œuvres issues de fan fictions provoquent souvent des réactions partagées, certains lecteurs saluant l’originalité de l’approche tandis que d’autres dénoncent une proximité trop grande avec le matériau d’origine.

Le véritable défi, pour Alchemised, sera donc de s’émanciper de l’ombre de Manacled et de Harry Potter dans l’imaginaire collectif. Enfin, l’interrogation éthique demeure. Comment considérer une fan fiction devenue roman original ? Quelle valeur lui attribuer dans les circuits éditoriaux, et quelle sera la réaction du grand public lorsqu’il saura que le texte plonge ses racines dans un univers de fanfic largement médiatisé ?

Photographie : SenLinYu (© Katy Weaver)

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com