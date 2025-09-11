Henry Dougier quitte la direction de sa maison d’édition, qui change de nom

Celle-ci précise : « C’est une chance d'avoir un catalogue aussi singulier, riche et distinctif que celui des Ateliers, j’ai donc à cœur de ne pas en trahir l'ADN. Aussi, en me transmettant la présidence des Ateliers, Henry part avec l’assurance que je pérenniserai ce qu’il a créé. »

Le catalogue continuera à se développer autour des collections existantes, avec une place accrue pour la littérature. Les ouvrages Hors-Collection seront également davantage présents, à la suite de la publication en novembre 2024 de l’ouvrage de Catherine Faux, Chez Marguerite Duras. La communication et les relations presse seront assurées par Sabine Norroy.

Les Ateliers HD poursuivent ainsi leur activité sous une nouvelle direction.

La maison d’édition Les Ateliers Henry Dougier a été créée en 2014 par Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement en 1975, cédées à Flammarion en 2011. Dès ses débuts, la maison se distingue par la collection « Lignes de vie d’un peuple », qui donnera le ton à une ligne éditoriale centrée sur la rencontre entre cultures et récits collectifs.

Les années suivantes voient un développement rapide. En 2015, plusieurs nouvelles collections apparaissent : « Le changement est dans l’R », « 17/25 » et « Mappe », tandis que naissent les ateliers d’écriture « Nous, jeunes ». En 2016, la collection « Métamorphoses d’une nation » enrichit encore le catalogue. L’année 2017 marque l’entrée de la maison dans le champ littéraire, avec le lancement de la collection « Littérature » et la parution de Un été à quatre mains de Gaëlle Josse.

L’expansion se poursuit avec la création de « Une vie, une voix » en 2018, puis de « 10+100 » en 2019, année où les Ateliers célèbrent leurs cinq ans. En 2021, deux jalons sont franchis : la naissance de la collection « Le roman d’un chef-d’œuvre » et la production de podcasts associés, ainsi que la parution du 50ᵉ titre de « Lignes de vie d’un peuple ».

En 2022, la maison inaugure la collection « Autobiographie d’un mythe », poursuivant son exploration des formes narratives. L’année 2023 marque un tournant organisationnel : Maureen Demidoff prend la direction générale et éditoriale, et Sabine Norroy assure la communication et les relations presse. Dans le même temps, la collection « Littérature » est relancée avec une nouvelle identité visuelle.

En 2024, les Ateliers fêtent leurs dix ans à la mairie du VIIᵉ arrondissement de Paris et ouvrent la collection « HC » avec l’ouvrage de photographies Chez Marguerite Duras de Catherine Faux.

