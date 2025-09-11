Inscription
Beckett, Bacon, Joyce, Wilde : exposition d'exception au Centre Culturel Irlandais

Du 20 septembre au 3 octobre 2025, la bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel Irlandais accueille une exposition exceptionnelle, conçue en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD). Ce rendez-vous met en lumière un ensemble rare d’éditions originales, de correspondances et de portraits, réunis autour de quatre grandes figures irlandaises qui ont profondément marqué la vie artistique et intellectuelle parisienne : James Joyce, Samuel Beckett, Francis Bacon et Oscar Wilde.

Le 11/09/2025 à 13:16

11/09/2025 à 13:16

Dépêche

Parmi les trésors dévoilés, les visiteurs découvriront un exemplaire d’Ulysse dédicacé par Joyce à Adrienne Monnier, des échanges épistolaires avec André Gide, des photographies, mais aussi des lettres de Beckett à Emil Cioran ou encore des correspondances inédites de Francis Bacon et d’Oscar Wilde. Un ensemble précieux qui raconte, en filigrane, l’histoire d’une génération d’artistes à la fois cosmopolites et profondément enracinés dans la capitale.

Cette exposition s’ouvre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, mais aussi de la soirée de rentrée du Centre Culturel Irlandais (CCI), le vendredi 19 septembre à 19h. Elle invite à (re)découvrir la bibliothèque patrimoniale du CCI, héritière directe des anciens collèges et couvents de la Montagne Sainte-Geneviève. Fondée au XVIIIe siècle, elle demeure l’une des rares bibliothèques de cette époque à avoir survécu aux bouleversements de la Révolution française.

L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 14h à 18h, avec une nocturne le mercredi jusqu’à 20h. L’entrée est libre, et des visites de groupe peuvent être organisées sur demande. 

Trois rencontres d'écrivains irlandais

En parallèle, trois écrivains irlandais viendront dialoguer avec le public, offrant une mise en perspective contemporaine des grandes questions traversant leur pays :

Le jeudi 25 septembre, le journaliste Martin Doyle présentera ses mémoires Dirty Linen: The Troubles in my Home Place. Responsable du service littéraire de l’Irish Times, il raconte l’empreinte intime des Troubles dans sa paroisse natale du comté de Down. Il sera en conversation avec l’écrivain Neil Hegarty.

Le mardi 7 octobre, Katriona O’Sullivan partagera son parcours hors norme, retracé dans Poor (Pauvre en français, traduit par Simon Baril chez Sabine Wespieser). Née dans une famille marquée par la pauvreté et la toxicomanie, elle a déjoué tous les pronostics pour devenir universitaire.

Le jeudi 4 décembre, Mark O’Connell viendra évoquer Sur le fil de la violence (Stock, par Charles Bonnot), enquête autour d’un double meurtre commis en 1982 par Malcolm Macarthur, figure aussi énigmatique que troublante. Fasciné par ce criminel « dandy », Mark O’Connell confronte sa propre écriture aux zones d’ombre de ce destin hors norme. Pour Emmanuel Carrère, « dans le panthéon des écrivains fascinés par des criminels, Mark O’Connell se révèle un des plus brillants ».

Crédits image : Centre Culturel Irlandais

 
 
 
 

