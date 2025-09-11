En Roumanie, la TVA sur le livre passe à 11 %, les éditeurs s’alarment

Pourquoi cette mesure, prise de l’autre côté du Prut, pèse-t-elle autant sur la Moldavie ? Parce que la Roumanie et son voisin partagent non seulement une langue commune, mais aussi un espace éditorial largement intégré. La majorité des livres vendus à Chișinău proviennent de grandes maisons roumaines comme Humanitas, Polirom, Litera ou RAO. Inversement, les éditeurs moldaves s’appuient sur le marché roumain pour écouler leurs titres, élargir leurs tirages et renforcer leur visibilité.

Depuis huit ans, Bookfest Chișinău illustre par exemple cette réalité : il est organisé par l’Association des éditeurs de Roumanie, aux côtés de partenaires moldaves comme l’Union des éditeurs de Moldavie, la Bibliothèque nationale ou l’Université d’État de Moldavie. L’événement se tient d’ailleurs sous le Haut Patronage des présidents de Roumanie et de Moldavie, signe de sa portée diplomatique.

Un « pont » qui menace de se transformer en barrière

En Moldavie, la TVA sur le livre est maintenue à 0 %, une exception rare en Europe qui facilite l’accès à la lecture. Mais pour les exportateurs moldaves, la nouvelle fiscalité roumaine change la donne. À chaque envoi vers Bucarest ou Cluj, la TVA doit désormais être avancée à la douane. Un mécanisme qui renchérit les coûts et fragilise des maisons déjà modestes.

« En Roumanie, la TVA a augmenté de 5 % à 11 %, ce qui pose problème à de nombreux éditeurs – y compris en Moldavie », explique Mihai Mitrică, directeur de l’Association des éditeurs roumains, au risque d’entraîner la fermeture de certaines librairies et maisons d’édition, en particulier les plus fragiles. Le ministre moldave de la Culture, Sergiu Prodan, a tenu le même discours lors du salon : « Le livre doit rester un pont, pas un fardeau. Nous avons besoin de mécanismes qui protègent l’échange culturel et permettent à nos industries de prospérer. »

Selon l’Union des éditeurs roumains, seuls 5 % des adultes du pays achètent au moins un livre par an. Cette réforme menacerait donc non seulement les éditeurs et librairies, mais aussi l’accès à la lecture pour un public déjà peu lecteur.

Cette hausse de la TVA s'inscrit dans un paquet de mesures du gouvernment roumain, touchant aussi les droits d’accise, l’impôt sur les dividendes. Les éditeurs demandent plus que de simples ajustements : ils réclament la suppression pure et simple de la TVA sur les livres, manuels, et publications culturelles, afin de stimuler la lecture. L’Union des éditeurs roumains suggère aussi des mesures complémentaires : bons d’achat pour les étudiants, mise à jour et financement des collections dans les bibliothèques publiques, soutien logistique pour la distribution des livres.

Les chiffres confirment la fragilité du secteur. Le nombre de titres publiés en Moldavie est passé de près de 2700 il y a trois ans à un peu plus de 2400 aujourd’hui. Dans un contexte où les marges sont faibles et le pouvoir d’achat limité, la hausse des coûts à l’export pourrait réduire encore davantage l’offre et la diversité éditoriale.

Bookfest Chișinău 2025.

L'Europe de la TVA sur le livre

Malgré ces inquiétudes, Bookfest Chișinău a brillé. Déplacée pour la première fois à la rentrée scolaire, l’édition 2025 a profité du retour des étudiants et des familles pour élargir son audience. Plus de trente maisons d’édition roumaines et moldaves étaient présentes, avec un programme dense de lancements, de débats et de dédicaces. Parmi les auteurs invités figuraient Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac et Radu Paraschivescu.

La présidente de la République de Moldavie, Maia Sandu, a inauguré l’événement en rappelant que « les livres ne vivent que lorsqu’ils sont lus. Ils nous apprennent la liberté, offrent l’espoir et nous aident à défendre la vérité et l’humanité, même dans les temps difficiles ». La commissaire européenne Marta Kos a choisi de lire un texte en roumain à un groupe d’enfants, un geste qui a marqué les esprits et rappelé combien la culture peut servir de passerelle vers l’Union européenne.

La présidente de la République de Moldavie, Maia Sandu, au Bookfest Chișinău 2025

À l’échelle européenne, rappelons qu'en France, la TVA sur le livre est fixée à 5,5 %, en Allemagne à 7 %, et en Espagne à 4 %. Plusieurs pays, comme l’Irlande ou le Royaume-Uni, appliquent même un taux nul. En portant son taux réduit à 11 %, la Roumanie se retrouve désormais parmi les États de l’UE.

À LIRE - TVA : le Sénat étrille une réforme “improvisée”

Le Danemark, de son côté, détenait le record du plus haut taux de TVA en Europe sur les livres, fixé à 25 %. Face à une mobilisation citoyenne et culturelle, le gouvernement a annoncé le 20 août dernier la suppression de cette taxe, une réforme inscrite au projet de loi de finances. L’objectif est de rendre la lecture plus accessible et de lutter contre la « crise de la lecture », dans un pays où les compétences des jeunes reculent selon PIRLS et PISA. Libraires, éditeurs et auteurs, réunis dans une coalition, saluent une décision jugée historique.

Crédits photo : Le Palais du Parlement roumain (Jean-Pierre Dalb, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com