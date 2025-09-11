Quand l’accessibilité révolutionne l’édition numérique : portraits et promesses

Mais si l’effort d’inclusion est unanimement applaudi, une question persiste du côté des professionnels : l’accessibilité est-elle réellement rentable ? Autrement dit, combien coûte cette adaptation des catalogues et, surtout, quels bénéfices peut-on en attendre ?

Rendre ses ebooks accessibles : combien ça coûte ?

Pour un éditeur, le premier défi consiste à comprendre que rendre ses livres numériques accessibles n’est pas seulement un geste d’inclusion, c’est avant tout un pari d’innovation éditoriale. Il s’agit d’exploiter le potentiel du numérique pour enrichir l’expérience de lecture au-delà de la simple transposition du papier à l’écran.

Bien sûr, confier la conversion à un prestataire spécialisé engendre un surcoût de 20 à 25 % par rapport à un EPUB classique, selon la complexité du fichier et son format (fixed layout ou reflowable). Cela implique aussi de former ses équipes en interne afin d’adapter la chaîne de production et tirer le meilleur parti de chaque support où le contenu sera décliné.

Mais il s’agit d’un investissement porteur de sens qui redonne de la valeur à la création et à la diffusion du catalogue numérique – bien plus qu’un simple double numérique du livre papier.

Dans un entretien vidéo Innover pour lire autrement mené par De Marque, le directeur des Éditions Les 400 Coups, Simon de Jocas, raconte son déclic : « Au début, j’étais préoccupé que l’album illustré ne puisse pas être apprécié à sa juste valeur en numérique [...] Et puis on a fini par embarquer, et ultimement j’ai commencé à me dire qu’il fallait peut-être aussi réfléchir à tous les enfants qui, eux, n’ont pas accès au livre. » De là est né le slogan de sa maison d’édition, “Pour chaque enfant son livre”, qui a rendu évidente l’idée de passer à la production de livres accessibles à tous.

Pour concrétiser ce virage, il importe de s’appuyer sur un partenaire de confiance, à la fois technique et stratégique. Les 400 Coups se sont ainsi tournés vers De Marque, dont le service de conversion en EPUB accessible fait figure de référence.

En outre, l’accompagnement proposé par De Marque inclut une formation continue aux enjeux de l’accessibilité et s’appuie sur sa plateforme de distribution Cantook Édition – forte de 1 800 bibliothèques et 1 300 librairies en ligne partenaires à travers le monde. De quoi faire de De Marque un allié de choix pour la croissance numérique des éditeurs, d’un bout à l’autre de la chaîne du livre.

À LIRE - Chloé Poitras : “L’accessibilité nous a poussés à repenser l’édition”

Ne pas le faire : quels risques et coûts ?

La Directive européenne sur l’accessibilité, entrée en vigueur le 28 juin 2025, oblige les éditeurs dépassant certains seuils (chiffre d’affaires, taille, ampleur du catalogue) à adapter leurs nouveautés numériques pour les rendre accessibles aux publics empêchés de lire en raison d’un handicap visuel, moteur ou cognitif.

En France, chaque livre numérique non conforme pourrait valoir à l’éditeur une amende allant jusqu’à 7 500 €. Une première campagne de contrôles est annoncée pour octobre 2025 (tous les détails dans cet article sur Pouvoir Lire).

Une facture qui s’alourdit avec l’inaction

Plus un éditeur publiera de nouveautés non accessibles, plus la note sera salée lorsqu’il faudra rattraper le retard. Et dès 2030, c’est l’ensemble du fonds numérique qui devra être mis aux normes. Mieux vaut donc viser la conformité sans tarder… d’autant qu’au-delà du bâton des sanctions, il y a bel et bien une carotte : celle d’une nouvelle opportunité de croissance autour du livre numérique accessible.

Quels gains espérer de l’accessibilité ?

D’après l’OMS, 1,3 milliard de personnes – soit une sur six dans le monde – vivent avec un handicap significatif, dont 253 millions sont aveugles ou malvoyantes. Adapter ses livres numériques à tous ces publics, c’est potentiellement élargir son lectorat de 20 % environ.

Sans compter qu’une image décrite par du texte alternatif peut servir à n’importe quel lecteur écoutant un livre audio tout en faisant son jogging, sa cuisine ou en voiture. En rendant ses ouvrages plus confortables et utilisables en mobilité, un éditeur se rend plus attractif auprès de l’ensemble du public.

Des lecteurs plus fidèles grâce à la qualité

Selon Mathieu Thériault, directeur marketing chez De Marque, investir dans l’innovation éditoriale devient un atout de compétitivité : « Les lecteurs attendent de la qualité non seulement dans le contenu, mais aussi dans le contenant. Comme pour l’édition papier, cette cohérence éditoriale s’impose désormais comme un impératif dans le numérique. »

Et d’ajouter : « Dans un secteur où l’accessibilité reste encore peu développée, elle représente une occasion unique de se distinguer. Plus qu’une exigence technique, il s’agit d’une véritable démarche qualité qui renforce la réputation de l’éditeur, élargit son lectorat et lui offre une longueur d’avance sur le marché du livre numérique. »

Une optimisation des coûts de production

Il existe des astuces pour rentabiliser l’effort d’accessibilité. Par exemple, créer des fichiers modèles réutilisables pour chaque collection fait gagner un temps précieux : inutile de repartir de zéro si tous les ouvrages suivent la même trame, les mêmes contrastes de couleurs, et si l’on a prédéfini quels types d’images décrire. Autre réflexe malin : s’équiper d’outils dédiés pour gagner en productivité.

La plateforme en ligne Cantook Access, par exemple, centralise les fichiers et les équipes. Il identifiera automatiquement toutes les images du livre, de sorte que l'utilisateur les passera facilement en revue – et retrouvera leur contexte grâce au reader. Il décidera alors si l’image doit être décrite ou pas. En outre, si un même visuel se retrouve ailleurs dans le texte, il ne sera pas nécessaire de réitérer le travail (par exemple pour un logo, filet typographique, cul-de-lampe...).

D’après Etienne Breault, Directeur principal Ventes & Marketing chez De Marque, qui pilote cet outil, « sur la base des retours de nos clients, Cantook Access permet aux responsables de fabrication de réduire de plus de 50 % leur temps normalement alloué à cette tâche ».

À LIRE - “Décrire les images, un casse-tête au service du livre accessible”

En fin de compte, accroître les capacités d’un livre pour le rendre accessible à tous s’avère un pari gagnant, autant pour les lecteurs que pour les éditeurs. En diversifiant les modes d’accès à leurs contenus, les professionnels du livre transforment le défi de la mise en accessibilité en tremplin vers un nouveau relais de croissance par le numérique.

Crédits illustration : mohamed mahmoud hassan CC 0

DOSSIER - Des livres numériques pour tous, partout

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com