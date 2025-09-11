À Bordeaux, la disparition de la librairie Au Petit Chaperon Rouge

Le commerce, installé depuis son inauguration au 356, avenue Thiers, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, en date du 27 août dernier. La veille, le mardi 26 août, Dominique Séguin a ouvert pour la dernière fois sa librairie, avant sa fermeture définitive.

« Le Petit Chaperon Rouge est né le 1er août 2007… Il vient de mourir, il sera toujours dans mon cœur, Merci aux enfants, aux parents, aux ados... À toutes celles et ceux qui ont franchi la porte de ma librairie », a commenté la gérante sur le réseau social Instagram.

Bordelaise de naissance, Dominique Séguin avait déjà une quinzaine d'années d'expérience dans la librairie jeunesse avant d'ouvrir son propre commerce, par ailleurs membre de l’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle Aquitaine (LINA).

Romans, albums, ou contes, l'offre de la librairie Au Petit Chaperon Rouge s'adressait à un large public, des « tout-petits aux adolescents », annonçait l'enseigne.

En 2023, la librairie spécialisée jeunesse avait déjà fait face à des difficultés de trésorerie. Une campagne de soutien avait alors permis de réunir plus de 10.000 €, donnant la possibilité au commerce de perdurer.

Nous avons tenté de joindre la libraire, sans succès.

Photographie : La librairie Au Petit Chaperon Rouge, à Bordeaux, en 2023 (capture d'écran Google Maps)

