Colloque sur les juifs de France : cinq chercheurs boycottent l’événement

Préparé depuis 2024, le colloque « Les histoires juives de Paris (Moyen Âge et Époque moderne) » devait réunir 25 historiens français et israéliens, sous la direction des historiennes Liliane Hilaire-Pérez (Université Paris Cité) et Évelyne Oliel-Grausz (CNRS / Université Paris Cité). Il se déroulera le 15 septembre à la bibliothèque de l’Arsenal et le 16 septembre au mahJ.

À quelques jours de l’événement, cinq chercheurs français se sont désistés, sans que leurs noms aient été cités. La raison invoquée ? Le financement, par un programme de l’Université hébraïque de Jérusalem (UHJ), de la participation d’une doctorante, Hannah Teddy Schachter. Dirigé par la médiéviste de renom Elisheva Baumgarten, doyenne des humanités à l’UHJ, ce soutien est pourtant une pratique courante dans le cadre des partenariats scientifiques, argumente le musée.

Selon ces universitaires, une présence israélienne équivaut à « soutenir le gouvernement » de l’État hébreu. D’autres se réfèrent à une motion adoptée en novembre 2024 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) : sur 250 enseignants-chercheurs, 35 avaient voté contre les partenariats institutionnels avec Israël, tout en rejetant explicitement le boycott individuel des chercheurs.

D’autres encore ont invoqué la guerre à Gaza pour remettre en cause l’organisation du colloque, tandis que certains se sont retirés sans donner de justification, révèle le mahJ.

« Une offense »

Le musée et les organisateurs ont vivement dénoncé ces désistements. Dans un communiqué cosigné par Dominique Schnapper (présidente du mahJ), Paul Salmona (directeur), ainsi que Liliane Hilaire-Pérez et Évelyne Oliel-Grausz, le ton est sans équivoque : « Cette attitude est une offense à l’autonomie de la recherche et à l’indépendance de la République des Lettres. Même pendant la guerre froide, les universités ont toujours accueilli des chercheurs de tous les pays. »

Et d’ajouter : « Ce boycott est sans précédent dans la longue histoire des relations académiques entre chercheurs français et israéliens. Il compromet les progrès de la connaissance dans un domaine encore mal enseigné. »

Selon eux, la décision des cinq chercheurs « dessert absurdement le monde universitaire israélien, dont certains représentants comptent parmi les plus opposés à la guerre à Gaza » et « confond les chercheurs et les responsables politiques, au prétexte que leurs recherches sont financées, comme celles de leurs collègues français, par l’État ».

Parmi les réactions à ce boycott, on peut citer celle d’Alexander Mimoun, doctorant à la Sorbonne, spécialiste des rapports entre Juifs et pouvoirs en Castille (1252-1391), qui évoque sur X, « des arguments plus que discutables… et bien, la Recherche avancera sans eux… »

Pour la chroniqueuse des Grandes Gueules, Zohra Bitan, « ce boycott est une atteinte grave à l’indépendance de la recherche ». Et de continuer : « Confondre chercheurs et politiques, c’est affaiblir la République des Lettres et compromettre l’étude de l’histoire juive en France. Même en pleine guerre froide, le dialogue académique n’avait pas été rompu. Boycotter des chercheurs, c’est boycotter la connaissance ! Chaque jour, la discrimination des juifs trouve son prétexte, des enfants jusqu’à la recherche, chaque juif est comptable, complice, coupable !… Le retour de Vichy par la petite porte « mine de rien »…

Contacté par ActuaLitté pour plus de précisions, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme n'a pas encore réagi à nos sollicitations.

L'EHESS vote une motion historique

Depuis la réaction israélienne à l’attaque du 7 octobre 2023, les débats sur les liens académiques entre universités françaises et institutions israéliennes ne concernent plus seulement les étudiants mobilisés : des enseignants-chercheurs et instances universitaires se sont eux aussi saisis de la question, multipliant motions, décisions et prises de position publiques.

L’École des hautes études en sciences sociales a ainsi adopté, le 22 novembre 2024, une motion de son assemblée d’enseignants-chercheurs titulaires demandant la suspension de tout partenariat avec des établissements ou fournisseurs israéliens tant qu’un cessez-le-feu durable ne serait pas obtenu à Gaza. Cette motion a été jugée symboliquement très forte, parce qu’elle émane directement des instances de gouvernance scientifique. Dans la version de la motion, signée par plus de 290 membres de l’EHESS (enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants…), il est précisé que cette suspension viserait les coopérations institutionnelles, mais non les collaborations individuelles entre chercheurs.

Le conseil d’administration de Sciences Po Strasbourg a pour sa part décidé de suspendre son partenariat avec l’université israélienne Reichman, ce qui a provoqué une série de débats au sein de la communauté universitaire locale. Certaines voix parmi les enseignants-chercheurs de Strasbourg se sont élevées contre ce boycott, le qualifiant de « contre-productif, inefficace et injuste ».

Plus généralement, des universitaires participent aux manifestations ou aux coordinations universitaires soutenant la Palestine, demandant à ce que les universités françaises prennent position, examinent leurs partenariats ou les suspendent.

Malgré ces absences, le colloque, « Les histoires juives de Paris », est maintenu. Le programme a été réajusté et est à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : Hôtel de Saint-Aignan - Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Paris. Ecelan, travail personnel, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com