Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres

Pris dans la toile d’araignée du Web, les fondateurs de Babelio endossent leur costume de super-héros de la lecture. Car, « à grands pouvoirs, grandes responsabilités ». Pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des notes et appréciations de lecture, le réseau de lecteurs muscle ses outils de surveillance.
Le 11/09/2025 à 11:58
Publié le :
11/09/2025 à 11:58
C’est la rançon du succès : quand des lecteurs se servent de l’application Babelio pour vérifier leurs achats de livres en librairies, la note attribuée par la communauté devient plus qu’essentielle. « Il fallait qu’évolue notre manière de calculer la note attribuée aux ouvrages, pour garantir la fiabilité de notre communauté », nous explique Pierre Fremaux, cofondateur.
De fait, le réseau a plusieurs fois constaté des dysfonctionnements, inhérents à l’importance que Babelio occupe dans le paysage. Car l’on imagine aisément les tentatives de détourner la capacité de prescription de l’outil — tant pour survanter les mérites d’un livre que pour mettre à mal une nouveauté.
Amusé de ces comportements, mais pour autant très attentif aux possibles répercussions, Babelio change donc de braquet. « Les critiques des utilisateurs restent fondamentales dans notre projet. Les notes, elles, présentent une idée rapide de la réception, et à ce titre ne doivent pas subir d’influences, positives comme négatives », reprend Pierre Fremaux.
Car c’est la fiabilité de la communauté qui est en jeu, à travers cette notation. Et pour assurer les usagers de l’authenticité des étoiles attribuées, la note n’apparaîtra désormais qu’après un nombre de votes établi. « Cela évitera tout a priori catastrophique ou trop élogieux, alors que le livre en question ne compterait pas assez de lecteurs. »
De même, pour faire passer aux petits margoulins (ou aux petites margoulines) l’envie de truquer les votes, une couche algorithmique sera ajoutée, définissant la crédibilité de l’utilisateur. « Nous différencions un profil créé en 2007, comptant des dizaines de lectures chaque année et intervenant sur des ouvrages divers, de celui qui surgit en amont de la rentrée littéraire, avec deux critiques déposées. »
À LIRE - Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques
L’une pour vanter les mérites d’un ouvrage, l’autre pour tacler un autre, par exemple. Entre les lectrices et lecteurs historiques et les jeunes inconnus, c’est une solution statistique qui interviendra afin de prévenir toute tentative de manipulation. « Plus on recensera de lecteurs fiables qui ajoutent leur avis, plus la note moyenne sera pondérée en se rapprochant de sa vraie valeur », poursuit Pierre Fremaux.
Et de conclure : « Avec ces ajustements, certaines notes varieront légèrement ou, parfois, n’apparaîtront plus si le nombre de votes est trop faible. Mais l’objectif reste le même : offrir une note plus fiable, qui reflète au mieux l’esprit collectif de Babelio. »
Grands pouvoirs, grandes responsabilités et grands audits : Peter Parker appréciera.
Illustration : Capture d'écran Babelio
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
