Première sélection pour le Prix Révélation d'automne de la SGDL 2025

Première sélection 2025

Arbon, Les Derniers jours de Harry Yuan (Au Diable Vauvert)

Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade (Gallimard)

Reine Bellivier, La Hideuse (Christian Bourgois)

Thibault Daelman, L’Entroubli (Le Tripode)

Gabrielle de Tournemire, Des enfants uniques (Flammarion)

Sandra de Vivies, La Femme du lac (Cambourakis)

Sophie Demange, Les Bouchères (L’Iconoclaste)

Marianne Gokalp, Une écorchure (Éditions du Canoë)

Raphaël Laforgue, L’Île de Clipperton (Noir sur Blanc, Notabilia)

Melvin Melissa, Une pieuvre au plafond (Rivages)

Nicole M. Ortega, Même le froid tremble (Éditions Anne Carrière)

Claudius Pan, Les Grands Vivants (La Tribu)

Louise Rose, Les Projectiles (P.O.L.)

Julia Sintzen, Sporen (Corti)

Jean Villemin, Le Pays des herbes debout (Le Dilettante)

Rebeka Warrior, Toutes les vies (Stock)

Le jury rassemble des auteurs membres de la SGDL (Gérald Aubert, Ludmila Charles (lauréate 2021), Nicolas Grenier, Aram Kebabdjian, Marie Sellier) ainsi que des personnalités extérieures : Angela Marra (Bibliothèque Robert Sabatier) et Natacha de la Simone (Librairie Atelier).

Le Prix Révélation d’automne de la SGDL sera décerné le 12 décembre 2025 à l’Hôtel de Massa, siège de la Société des Gens de Lettres. L'an dernier, Virginia Tangvald était distinguée pour Les Enfants du large (JC Lattès).

