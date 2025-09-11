278 000 jeunes de 18 à 29 ans sont en situation d'illettrisme

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), jusqu'au 15 septembre prochain, se consacrent plus particulièrement aux jeunes âgés de 18 à 29 ans que l'on croit, à tort, éloignés de l'illettrisme, de l'innumérisme ou de l'illectronisme. 278.000 individus, soit 3 % de cette classe d'âge, seraient en situation d'illettrisme, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI).
Le 11/09/2025
Publié le :
11/09/2025
La 12e édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme s'oriente plus spécifiquement vers les jeunes âgés de 18 à 29 ans, en rappelant à cette occasion que 11 % d'entre eux sont en forte difficulté avec les compétences de base (identifier les mots, comprendre un texte, écrire, calculer). Environ 937.000 personnes sont ainsi concernées.
Par ailleurs, 3 % des jeunes sont en situation d’illettrisme (incapacité à lire ou à écrire pour être autonome dans la vie quotidienne), soit 278.000 personnes, d'après les données de l'enquête sur la Formation tout au long de la vie (FLV) 2022-2023 menée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) et l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
94.000 jeunes, sur tous ceux qui ont pris part à la Journée Défense Citoyenneté (JDC) en 2023, ont rencontré des difficultés en lecture, soit 11,8 % des participants. Parmi eux, 40.000 sont en situation d'illettrisme, avec d'importantes lacunes en vocabulaire.
Ces difficultés sont généralement cumulatives : l'illettrisme va alors de pair avec l'innumérisme, qui peut conduire à une moindre utilisation d'internet, mais aussi à une absence d'autonomie dans la réalisation des démarches administratives. Ces dernières limitent ainsi l'accès aux droits d'une frange de la population.
Illettrisme, innumérisme et illectronisme ne se répartissent pas de manière uniforme au sein de la population française. En restant concentrée sur la tranche d'âge 18-29 ans, l'ANLCI rapporte que, parmi ceux qui sont non diplômés et sortis du système scolaire, 4 sur 10 (41 %) sont en forte difficulté avec les compétences de base.
Ainsi, le risque d’être en forte difficulté diminue avec l’augmentation du niveau de qualification : plus les études sont longues, plus les compétences de base sont maîtrisées. Le niveau de diplôme reste particulièrement discriminant : au niveau CAP/BEP, 33 % des jeunes sont en difficulté de lecture, contre 5 % au niveau du Baccalauréat général, technologique ou de l'enseignement supérieur.
Économiquement, une corrélation s'observe aussi entre les revenus et le niveau de diplôme, « sans qu’il soit possible de déterminer si le faible niveau de revenus est une cause ou une conséquence des fortes difficultés », précise l'ANLCI.
Au sein des deux premiers quintiles de revenus (soit les 40 % de la population ayant les revenus les plus faibles), 16 % des jeunes sont en forte difficulté, contre 8 % au sein des trois quintiles supérieurs.
En matière de territoire, la situation est plus homogène, puisque tous sont concernés, note l'ANLCI, avec, malgré, tout une surreprésentation dans les zones densément peuplées. « Parmi les jeunes de 18-29 ans en forte difficulté, 43 % habitent dans les centres urbains denses, 32 % en zones moyennement peuplées et 25 % en zone rurale. » L'ANLCI insiste néanmoins sur cette dernière, où plus d’un jeune sur huit est en forte difficulté.
Dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV), zones urbaines abritant les populations les plus pauvres, on compte deux fois plus de jeunes touchés qu'ailleurs, conformément aux observations détaillées ci-dessus au sujet des revenus. Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont aussi largement touchés, avec, en moyenne, 2,3 fois plus de jeunes concernés qu'en métropole.
Un constat opéré depuis de nombreuses années déjà, mais pour lequel les moyens mis en œuvre ne sont visiblement pas suffisants.
Enfin, contrairement aux idées reçues, notons qu'une majorité des jeunes (56 %) en forte difficulté avec les compétences de base sont en emploi. 15 % poursuivent leurs études, 19 % sont en recherche d’emploi et 10 % sont dans une autre situation (femmes et hommes au foyer, en incapacité de travailler, etc.).
Le rapport complet de l'ANLCI est accessible ci-dessous.
Photographie : capture d'écran du rapport de l'ANLCI
Par Antoine Oury
