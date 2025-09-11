Prix Jean Giono 2025 : première sélection des meilleurs “raconteurs d’histoires

Première sélection 2025

Mathieu Belezi, Cantique du chaos (Robert Laffont)

Michel Bussi, Les Ombres du monde (Presses de la Cité)

Sarah Chiche, Aimer (Julliard)

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre (Grasset)

Nathan Devers, Surchauffe (Albin Michel)

Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine (Grasset)

Alice Ferney, Comme en amour (Actes Sud)

Grégory Le Floch, Peau d’ourse (Seuil)

Nicolas Gaudemet, Nous n’avons rien à envier au reste du monde (L’Observatoire)

Yanick Lahens, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)

Laurent Mauvignier, La Maison vide (Minuit)

Akira Mizubayashi, La Forêt de flammes et d’ombres (Gallimard)

Sophie Pointurier, Notre part féroce (Phébus)

Alexandre Postel, Tout ouïe (L’Observatoire)

Antoine Wauters, Haute-Folie (Gallimard)

Présidé par Paule Constant (Académie Goncourt), le jury réunit Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun (Académie Goncourt), David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.

À LIRE - Prix du Roman de la Nuit : 10 livres dans la sélection 2025

En 2024, le prix avait couronné Olivier Norek pour son roman Les Guerriers de l’hiver (Michel Lafon).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Jean Giono, Inconnu. Collection AAJG, Domaine public

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com