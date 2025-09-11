Prix Jean Giono 2025 : première sélection des meilleurs “raconteurs d’histoires

Le jury du Prix Jean Giono a dévoilé une première sélection de 15 ouvrages en lice. La deuxième liste sera annoncée le 8 octobre 2025. Créé pour distinguer le meilleur « raconteur d’histoires », le Prix Jean Giono récompense un ouvrage de langue française accordant une large place à l’imagination. Parrainé par la Fondation Jan Michalski, il est doté de 10.000 €.
Mathieu Belezi, Cantique du chaos (Robert Laffont)
Michel Bussi, Les Ombres du monde (Presses de la Cité)
Sarah Chiche, Aimer (Julliard)
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre (Grasset)
Nathan Devers, Surchauffe (Albin Michel)
Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine (Grasset)
Alice Ferney, Comme en amour (Actes Sud)
Grégory Le Floch, Peau d’ourse (Seuil)
Nicolas Gaudemet, Nous n’avons rien à envier au reste du monde (L’Observatoire)
Yanick Lahens, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)
Laurent Mauvignier, La Maison vide (Minuit)
Akira Mizubayashi, La Forêt de flammes et d’ombres (Gallimard)
Sophie Pointurier, Notre part féroce (Phébus)
Alexandre Postel, Tout ouïe (L’Observatoire)
Antoine Wauters, Haute-Folie (Gallimard)
Présidé par Paule Constant (Académie Goncourt), le jury réunit Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun (Académie Goncourt), David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.
En 2024, le prix avait couronné Olivier Norek pour son roman Les Guerriers de l’hiver (Michel Lafon).
