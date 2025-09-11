Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales

Pour la direction d’Editis, la rentrée ne sera pas un long fleuve tranquille. Depuis deux ans que le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a absorbé le groupe éditorial, les difficultés de communication sont allées croissant. Les travaux entamés en mai dernier pour accueillir les équipes de CMI France, le volet presse de International Media Invest, auront achevé de mettre le feu aux poudres.
Le 11/09/2025 à 12:11 par Nicolas Gary
0 Réactions | 9 Partages
Publié le :
11/09/2025 à 12:11
0
Commentaires
9
Partages
Guillaume Commenge, secrétaire fédéral de Force Ouvrière, explique à ActuaLitté : « Les difficultés entre les délégués syndicaux et la nouvelle direction reflètent des tensions sociales inimaginables. Et cela, alors qu’Editis a été vendu par Vivendi depuis à peine deux ans. »
Et d’ajouter : « Nous espérions repartir sur des bases saines avec la nouvelle direction, et notamment Catherine Lucet, mais depuis le discours enthousiaste de Denis Olivennes en novembre 2023, nous ne sommes pas entendus. Il n’y a aucun échange possible. »
En moins de deux ans, quatre grèves auront rythmé la vie du groupe éditorial – dont celle, historique, devant le siège social de l’entreprise, au 92 avenue de France. « Ces mouvements sociaux qui exprimaient un ras-le-bol généralisé n’ont pas conduit la direction à revoir sa position, bien au contraire. »
À LIRE - Editis en crise : la fusion avec CMI met le feu aux poudres
Et le déménagement, qui soulève « des problématiques de sécurité réelles, a mené les tensions à leur paroxysme ». L’actualité fait d’ailleurs écho aux protestations que fait entendre le syndicat FO, mais cette fois du côté de CMI France. Une motion de défiance a été votée ce 9 septembre, lors d’une assemblée générale des personnels, mettant en cause la direction.
L’intersyndicale et les salariés « constatent avec une vive inquiétude et une profonde insatisfaction la gestion actuelle de l’entreprise par la direction générale », indique la motion, consultée par l’AFP. « Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est l’impréparation de notre déménagement », ajoute une élue.
De son côté, la direction entend « poursuivre un dialogue sincère et trouver ensemble les réponses nécessaires pour rétablir la confiance et avancer collectivement ». Mais définitivement, l’implantation au 92 avenue de France cristallise les préoccupations côté presse autant qu’édition.
Ainsi, ce 9 septembre, le Syndicat national de l’édition a reçu un courrier alarmiste, faisant état des « dérives managériales au sein de la branche édition de livre », apprend ActuaLitté. « Et ce, alors que la présidente de la Commission sociale du SNE, Albane Hocquet-Gallet, est la DRH adjointe du groupe », souligne Guillaume Commenge.
Le président du syndicat professionnel des éditeurs, Vincent Montagne, est ainsi averti d’une « banalisation de la souffrance psychologique » au sein des équipes d’Editis. Sont évoquées des pressions constantes, sous couvert de management de l’excellence, aussi bien que le non-respect des instances représentatives du personnel.
À LIRE – Editis : quelle sécurité pour le retour des salariés après les travaux ?
« Comment le SNE, maintenant informé, cautionnerait-il la maltraitance dont nous faisons état », interroge le secrétaire fédéral ? Burn-out, démission, démobilisation : autant de conséquences qui devraient mobiliser le SNE, selon lui.
« En tant que “défenseur du livre et de ses acteurs”, le SNE ne peut ignorer notre message, face à des pratiques managériales qui bafouent les engagements pris par la branche. FO lui demande d’assumer ses responsabilités. »
À savoir le respect des dispositions conventionnelles, qui doit être garanti au sein de ses adhérents, quand ses instances doivent se tenir à l’écart de représentants dont les pratiques contredisent les principes élémentaires de l’éthique sociale ainsi que le respect des droits individuels et collectifs des salariés, à l’instar de M. Olivennes et de Mme Lucet, insiste le syndicat dans ses remarques adressées au SNE.
Mais, quitte à mobiliser les acteurs, FO ne s’est pas arrêté en si bon chemin : la rue de Valois a également reçu un courrier similaire. FO attire l’attention de Rachida Dati « sur la contradiction manifeste entre les engagements sociaux portés par la branche de l’édition, en particulier par le Syndicat national de l’édition (SNE), et les pratiques managériales de certains de ses membres influents », nous explique Guillaume Commenge.
« Car depuis plusieurs mois, des salariés de plusieurs maisons d’édition nous alertent sur des situations préoccupantes : désorganisation, absence de dialogue social et conditions de travail dégradées. » Une situation qualifiée d’« inacceptable, alors que les dirigeants concernés siègent au SNE, signent des accords et en violent pourtant les principes dans leurs propres entreprises », poursuit le secrétaire fédéral.
FO demande donc que soit engagé un contrôle de conformité sociale sur ces entreprises membres du SNE, mais également que le ministère de la Culture interpelle publiquement le SNE afin qu’il impose l’exemplarité sociale à ses représentants.
À LIRE - Édition : le régime commun de prévoyance bientôt étendu
Et surtout, que soient « suspendues les relations institutionnelles avec ceux qui ne respectent ni la loi ni les accords de branche », nous précise le secrétaire fédéral. Avant de conclure : « Les salariés de l’édition aiment leur métier. Ils méritent le respect, pas la brutalité managériale. Ils méritent des conditions de travail saines, pas l’épuisement psychologique organisé. »
En somme, on sonnerait la fin de la récréation...
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Après dix années d’activité et de productions, Henry Dougier a choisi de se retirer de la direction de la maison qu’il avait fondée en 2014. L’activité se poursuit sous la responsabilité de Maureen Demidoff, directrice éditoriale des Ateliers depuis 2023.
11/09/2025, 13:01
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, annonce, par un avis, l'extension prochaine de l'avenant du 19 décembre 2024 à la convention collective nationale de l'édition. Celui-ci porte sur un régime de prévoyance commun aux secteurs de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique.
11/09/2025, 09:38
Trois ans après la parution du Secret de la force surhumaine, la « Queen du Queer » Alison Bechdel revient avec un nouvel ouvrage, Lessivée, traduit de l’anglais par Lili Sztajn, et publié le 22 octobre chez Denoël, comme à l'accoutumée. Connue pour ses mémoires graphiques intimistes et marquants — Fun Home, C’est toi ma maman ?, Le Secret de la force surhumaine —, l’autrice choisit cette fois un registre plus comique et délirant.
09/09/2025, 15:11
Les éditions Actes Sud accueilleront à compter du mois de janvier 2026 Maud Simonnot au poste de directrice éditoriale à partir de début janvier. Elle supervisera l’ensemble des directions éditoriales de la maison, indique la maison dans un communiqué.
08/09/2025, 17:30
Le retour dans les locaux initialement programmés fin pour la fin août a été reporté au 11 septembre. Mais ce réaménagement des locaux du siège social d’Editis illustre la complexité des projets immobiliers lorsqu’ils concernent des espaces de travail occupés par du personnel. Derrière les aspects techniques des chantiers se dessinent des préoccupations sociales, liées à la sécurité, à la transparence et aux conditions de reprise d’activité.
06/09/2025, 10:50
Le groupe Libella a officialisé la nomination de Marie Desmeures à la directrice éditoriale de la collection Notabilia, à compter du 1er octobre 2025, nous confirme cette dernière. Elle prend la suite de Manon Frappa, qui quitte le groupe.
05/09/2025, 16:01
Quand la littérature se fait terre d’échanges — voilà tout le projet d’Apulée, la « Revue annuelle de littérature et de réflexion » créée en 2016 aux Éditions Zulma. Sous l’impulsion de Hubert Haddad, écrivain prolifique et figure emblématique de la Nouvelle fiction, Apulée s’affirme comme un espace pluriel où se croisent voix, langues et horizons — et surtout, où s’explore cette notion clé : la liberté.
05/09/2025, 15:54
À partir du 1er janvier 2026, les groupes Bayard et Hachette Livre mettront en place une équipe commerciale dédiée aux marques jeunesse de Bayard : Bayard Jeunesse, Milan et Tourbillon. Cette nouvelle entité, intégrée à la Diffusion Groupe Alexandre Hatier (GAH), sera composée d’un chef des ventes et de douze délégués commerciaux. Elle assurera désormais la diffusion des catalogues de Milan – jusqu’ici confiée à Larousse – ainsi que de Bayard Jeunesse et Tourbillon, auparavant gérés par GAH.
05/09/2025, 10:28
Éric Zemmour travaillait sur un nouveau livre, usant sans doute d'un peu de temps libre après ses échecs aux élections présidentielle et législative de 2022. Intitulé La messe n'est pas dite, il paraitra en octobre 2025, et le réactionnaire télévisuel a abandonné l'autoédition pour revenir chez un éditeur. Il s'agit bien entendu de Fayard, devenue une maison très accueillante pour l'extrême droite et les personnalités de CNews.
04/09/2025, 16:27
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour la branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique — qui ont fusionné en 2019. La CFDT, en progression, reste majoritaire, au détriment de la CGT et de Force ouvrière.
04/09/2025, 10:45
Initialement prépubliée dans les pages du journal Tintin entre le 23 décembre 1954 et le 22 février 1956, la version originale de L’Affaire Tournesol paraîtra le 29 octobre 2025 pour la première fois en album dans une édition exceptionnelle, chez Casterman. Véritable chef-d’œuvre du neuvième art, cette aventure haletante, placée sous le signe de l’espionnage, se déroule au cœur des tensions entre la Syldavie et la Bordurie. Hergé y déploie avec brio toute la richesse de son art narratif et la finesse de son trait.
02/09/2025, 17:48
Dix ans en tête du documentaire jeunesse : l’éditeur Milan, filiale du groupe Bayard, consolide sa position dominante sur ce segment très disputé. À la rentrée, il élargit ses formats et investit de nouveaux espaces, notamment numériques, tout en réaffirmant ses choix éditoriaux portés sur le réel et l’accompagnement des plus jeunes lecteurs.
02/09/2025, 14:47
Le 29 août 2025 est paru en librairie le tome 56 de Léonard, intitulé Éclair de génie, signé Turk et Zidrou. Cette parution marque les 50 ans de la série, créée en 1975 par Turk et Bob de Groot dans les pages d’Achille Talon Magazine sous l’impulsion de Michel Greg. Avec ce nouvel album, Léonard rejoint le cercle restreint des héros de bande dessinée ayant franchi le cap du demi-siècle sans interruption de publication.
02/09/2025, 12:39
François Bachelot et Barbara Astruc lancent chez Les Nouveaux Éditeurs Point Nemo, une nouvelle maison de culture générale pensée comme un espace d’exploration intellectuelle et de débat d’idées. Leur ambition est d'offrir « des points de vue inattendus, des approches décalées, des itinéraires atypiques » sur les savoirs et les savoir-faire, avec un catalogue allant des sciences aux sciences humaines, en passant par les sujets de société et la vie pratique.
02/09/2025, 11:09
Dans un courrier communiqué à ActuaLitté, Colette Lambrichs, dirigeante des Éditions Canoë, reprendra la maison Exils. Elle évoque l'état de santé de Philippe Thureau-Dangin, directeur et fondateur d’Exils, atteint d’une maladie auto-immune, et qui, de ce fait, lui confie la gestion de sa maison.
01/09/2025, 17:50
Basée à Paris, La Racine des Mots est une maison d’édition indépendante dont les premiers titres paraîtront en septembre 2025. Romans, récits de vie et recueils poétiques ouvrent un catalogue organisé autour de trois axes : la transmission, l’engagement poétique et les parcours de transformation.
01/09/2025, 16:33
C’est une succession qui interviendra ce 3 septembre, au sein du groupe Editis. Sofia Bengana passera le flambeau des Presses de la Cité à Danaé Tourrand-Viciana, « et présidera aux destinées de la maison », apprend-on.
01/09/2025, 10:14
Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella. Dotée d’une solide expérience dans le secteur du livre, elle aura pour mission de superviser l’équipe des représentants et de contribuer au développement des activités commerciales du groupe.
29/08/2025, 15:59
Les éditions Quiero franchissent un nouveau cap en cette rentrée littéraire avec la création d’une collection entièrement dédiée à la fiction, Friction. Romans, récits, nouvelles, correspondances : cette ligne éditoriale a pour ambition de proposer des textes qui affrontent leur époque, dans sa beauté comme dans sa dureté, et qui interrogent le réel par la force de la littérature.
29/08/2025, 12:40
Longtemps cantonnés au rôle de diffuseurs de journaux, les points de vente Presse s’imposent aujourd’hui comme des lieux polyvalents où se croisent lecture, services de proximité et solutions pratiques. La distribution de cartes de paiement Mastercard prépayées illustre parfaitement cette évolution.
29/08/2025, 11:33
Les Éditions Zulma accueillent Agathe Le Faucheur en tant que nouvelle attachée de presse. Elle succède à Antonella Francini, qui a quitté la maison en juillet pour se consacrer à une nouvelle aventure professionnelle, renouant avec le journalisme en tant qu'indépendante.
28/08/2025, 16:17
Assassin ou pas ? Sur le cas Henri Girard, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Après les sorties contradictoires de La Serpe (prix Fémina 2017), de Philippe Jaenada, en 2017, qui affirmait l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, et de La Serpe Rouge, par Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, qui prétendait le contraire, c’est sa propre fille, Catherine Girard, qui plaide aujourd’hui pour la thèse de la culpabilité de son père.
28/08/2025, 15:36
Le célèbre réalisateur Woody Allen publie, le 29 octobre prochain, son tout premier roman, Quelle mouche a piqué Baum ? (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson), chez Stock. Alors que l’auteur livre un récit teinté de satire sociale sur le monde littéraire, sa participation au festival de Moscou et la polémique entourant les accusations d’agression sexuelle refont surface, menaçant de ternir un peu plus la sortie de son ouvrage dans l'hexagone...
26/08/2025, 17:36
Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
26/08/2025, 10:56
Créer un pont entre la France et le Brésil : c’est toute l’ambition de BR Marginalia, une nouvelle maison d’édition née sur les côtes marseillaise. Ses fondateurs publieront des traductions de textes issus des littératures marginales afro-brésiliennes, dans le but de valoriser les cultures périphériques, quilombolas et indigènes. Pour eux, bien plus qu’un projet, c’est « un cri de la périphérie vers le monde ».
22/08/2025, 17:41
À Bangor dans le Maine, sa ville natale, Stephen King a participé au lancement d’une anthologie inspirée du Fléau, son monumental roman post-apocalyptique paru en 1978, qui met en scène une humanité décimée par une pandémie et livrée à l’affrontement entre le Bien et le Mal. Le recueil de 800 pages prolonge l’univers du roman culte, avec 36 auteurs réunis.
22/08/2025, 17:40
Un journaliste du Monde s’est vu refuser l’accréditation pour les universités d’été de La France insoumise (LFI), les « Amfis », organisées du 21 au 24 août à Valence, dans la Drôme. La décision vise Olivier Pérou, co-auteur avec Charlotte Belaïch, de Libération, de La Meute, qui profita d'une large promotion dans les médias, et fit couler beaucoup d'encres et de pixels.
22/08/2025, 11:09
Depuis octobre 2024, la maison Mayeges se donne pour mission de faire dialoguer mythes et cultures venues d’horizons multiples. Avec une exigence éthique assumée, elle entend défendre les littératures de l’imaginaire en y intégrant les voix diasporiques et celles des peuples autochtones. Son premier titre, Opales des Abysses, sera publié grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule.
22/08/2025, 10:00
Gallimard publie le 2 octobre prochain, Monts, Mers et Géants, roman étonnant de 1924 signé d'un certain Alfred Döblin, traduit pour la première fois en français par Michel Vanoosthuyse. L’auteur de Berlin Alexanderplatz, neurologue et figure majeure de la modernité littéraire allemande, y déploie une fresque dystopique où l’hubris des hommes les conduit à leur perte, bien au-delà du XXIIIᵉ siècle.
21/08/2025, 18:09
Géo Ado change de nom et de cap. À partir de la rentrée, le mensuel de Milan Presse devient Yam Yam, un magazine bimestriel qui mêle reportages et manga. Pour compléter cette nouvelle formule, l’éditeur s’associe à l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), installée à Toulouse, afin de donner une visibilité aux jeunes auteurs et autrices francophones.
21/08/2025, 11:23
En 1935, Horace McCoy publiait On achève bien les chevaux (trad. Marcel Duhamel), roman implacable sur l’exploitation de la misère dans des marathons de danse. Près d’un siècle plus tard, la mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité devant des milliers de spectateurs, réactive brutalement cette question : jusqu’où va le divertissement, nourri de souffrance humaine ?
20/08/2025, 19:17
Deux géants se serrent la main : la multinationale américaine Disney a en effet confié une partie de son catalogue de comics à Webtoon, entreprise sud-coréenne détenue par le puissant groupe Naver. Des dizaines de licences, dont les super-héros Marvel, mais aussi Aliens ou Star Wars passent ainsi en mode vertical...
20/08/2025, 15:22
Les Éditions Circé nous apprennent le décès de Ginette Herry, survenu le 12 août, à l'âge de 92 ans. Traductrice passionnée, pédagogue engagée et passeuse inlassable entre l’Italie et la France, Ginette Herry repose désormais au cimetière de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans les Vosges où elle est née.
20/08/2025, 11:48
Les éditions Steinkis et La Découverte, via le label Zones pour cette dernière, s'associent autour de bandes dessinées coéditées, afin d'« explorer les marges des sciences humaines et sociales et les rendre accessibles au plus grand nombre ». Trois premiers titres sont annoncés, à paraître entre novembre 2025 et septembre 2026.
20/08/2025, 09:51
Rivages publiera le 8 octobre prochain Searoad, dernier roman inédit en français d’Ursula K. Le Guin, dans une traduction de Hélène Collon. L’autrice culte, célébrée pour ses mondes de science-fiction et de fantasy, délaisse ici l’imaginaire pour un récit intimiste ancré sur les rivages... de l’Oregon.
19/08/2025, 13:19
Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.
15/08/2025, 11:14
Autres articles de la rubrique Métiers
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
Alors que le Royaume-Uni s’apprête à célébrer en 2026 une « Année nationale de la lecture », la fondatrice et directrice créative de l’association The Reading Agency, Debbie Hicks, appelle l’ensemble de la filière à revoir en profondeur sa manière de penser et de promouvoir la lecture. Pour elle, parler de « crise de la lecture » n’a de sens que si l’on s’accroche à des définitions anciennes qui ne correspondent plus aux usages actuels.
10/09/2025, 11:09
La librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en juin 2023 et présentée comme la plus vaste librairie de mangas en Nouvelle-Aquitaine, évolue dans son offre. Depuis son ouverture, elle a rencontré un succès constant et a pu observer, au fil de ses 27 premiers mois d’activité, une demande régulière de la part de sa clientèle – qu’il s’agisse de lecteurs charentais ou de visiteurs de passage – pour un élargissement de son catalogue aux bandes dessinées franco-belges, en complément de son fonds manga.
10/09/2025, 08:00
À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.
09/09/2025, 17:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
Une cour d’appel fédérale de New York a confirmé, lundi 8 septembre 2025, le jugement de 83,3 millions de dollars (70,8 millions d'euros) prononcé contre Donald Trump pour avoir diffamé l’écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accusait de viol pour des faits qui se sont déroulés en 1996.
09/09/2025, 13:26
L'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'offre une large majorité au sein des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a partagé sa liste pour le secteur.
09/09/2025, 11:02
Créé en 2011, le Conseil national du numérique devient officiellement le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, « afin de mieux tenir compte des transformations rapides et profondes induites par l'intelligence artificielle, tant dans la dénomination de l'institution que dans ses missions ». Il est coprésidé par Anne Bouverot et Guillaume Poupard.
09/09/2025, 10:46
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
À la croisée de l’urgence économique et de la volonté de préservation patrimoniale, Books Inc., la plus ancienne librairie indépendante de la baie de San Francisco (fondée en 1851), vient de déposer une demande d’approbation par le tribunal des faillites en Californie du Nord pour se faire racheter par Barnes & Noble, pour 3,25 millions $.
08/09/2025, 11:35
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Naomi Pérès en tant que directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER). Elle prend ainsi la tête de cette nouvelle direction, la quatrième au sein de l'organigramme.
08/09/2025, 11:00
La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.
05/09/2025, 18:32
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
Le ministère de la Culture s'est doté d'une nouvelle direction, dédiée à la démocratie culturelle, aux enseignements et à la recherche. Elle est notamment chargée de la politique « visant à garantir la participation de tous les habitants à la vie culturelle » et de la stratégie ministérielle pour l'enseignement spécialisé de la création artistique et l'enseignement supérieur.
05/09/2025, 11:05
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Parmi les plaies consuméristes de notre époque, l'ultra fast fashion est l'une des plus médiatiques et problématiques. L'expression désigne des vêtements confectionnés dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques, puis vendus à des prix très bas, tandis qu'un marketing agressif incite à multiplier les achats. En français, l'expression consacrée pour ce système est la « mode ultra-express », indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
04/09/2025, 08:52
Réunie par Rachida Dati, fin juillet, la commission nationale « culture-handicap », créée en 2001, constitue une instance de dialogue et de consultation entre le ministère de la Culture, les personnes en situation de handicap et les acteurs culturels. La composition détaillée d'une partie de la commission est désormais connue.
03/09/2025, 15:47
En supprimant l’exemption douanière sur les colis de faible valeur, Donald Trump a déclenché une onde de choc outre-Manche. Depuis le 29 août, les envois vers les États-Unis inférieurs à 800 $ (environ 700 €) sont taxés, désorganisant toute la chaîne logistique. Les éditeurs britanniques, pris de court, redoutent une facture salée et une perte sèche de parts de marché.
03/09/2025, 14:09
En Allemagne, le KulturPass ne devrait pas passer l'hiver. Mis en place au mois de juin 2023, le dispositif culturel, semblable au Pass Culture français, proposait 200 € de crédits aux jeunes de 18 ans. L'accueil avait été plutôt mesuré et, malgré le vif soutien des acteurs du livre outre-Rhin, le sort du KulturPass semble scellé.
03/09/2025, 12:06
Par un communiqué de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé la « convergence » de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).
03/09/2025, 10:46
Sur proposition de Rachida Dati, ministre de la Culture, et de Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Président de la République a nommé Anne-Solène Rolland à la direction générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour une durée de trois ans.
03/09/2025, 10:24
La direction par intérim assurée par Carole Spada ne durera finalement qu'un mois. À compter du 1er octobre 2025, Edward de Lumley prendra en effet la direction de la Direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France, indique un arrêté de la ministre de la Culture.
03/09/2025, 09:01
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
Après cinq années marquées par une intense période de bouleversements pour Simon & Schuster, son directeur général Jonathan Karp a annoncé ce mardi 2 septembre qu’il se retirait de la tête de la maison d’édition américaine. Âgé de 61 ans, il continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un successeur par le conseil d’administration, qui a mandaté le cabinet Spencer Stuart pour mener la recherche.
02/09/2025, 16:50
Depuis quelques jours, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, icône de la littérature contemporaine, réagit avec ironie à la polémique qui fait rage autour de l’exclusion – plus ou moins assumée – de certains ouvrages des bibliothèques scolaires de l’Alberta. S’appuyant sur un humour grinçant, l’autrice réaffirme sa posture engagée face à des mesures jugées inquiétantes pour la liberté littéraire.
02/09/2025, 14:28
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
Par un avis de vacance, le ministère de la Culture annonce le départ prochain de Michel Roussel, actuel directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Il quittera ses fonctions en janvier 2026, après deux mandats.
02/09/2025, 10:06
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Magistrat administratif, Emmanuelle Bensimon-Weiler est nommée directrice générale des services de la Comédie-Française, un poste qu'elle occupera à compter du 25 septembre prochain. Son CV compte un passage par le Centre national du livre, dont elle fut la directrice générale entre 2016 et 2022.
01/09/2025, 16:13
Commenter cet article