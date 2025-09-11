Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales

Guillaume Commenge, secrétaire fédéral de Force Ouvrière, explique à ActuaLitté : « Les difficultés entre les délégués syndicaux et la nouvelle direction reflètent des tensions sociales inimaginables. Et cela, alors qu’Editis a été vendu par Vivendi depuis à peine deux ans. »

Et d’ajouter : « Nous espérions repartir sur des bases saines avec la nouvelle direction, et notamment Catherine Lucet, mais depuis le discours enthousiaste de Denis Olivennes en novembre 2023, nous ne sommes pas entendus. Il n’y a aucun échange possible. »

En moins de deux ans, quatre grèves auront rythmé la vie du groupe éditorial – dont celle, historique, devant le siège social de l’entreprise, au 92 avenue de France. « Ces mouvements sociaux qui exprimaient un ras-le-bol généralisé n’ont pas conduit la direction à revoir sa position, bien au contraire. »

Et le déménagement, qui soulève « des problématiques de sécurité réelles, a mené les tensions à leur paroxysme ». L’actualité fait d’ailleurs écho aux protestations que fait entendre le syndicat FO, mais cette fois du côté de CMI France. Une motion de défiance a été votée ce 9 septembre, lors d’une assemblée générale des personnels, mettant en cause la direction.

L’intersyndicale et les salariés « constatent avec une vive inquiétude et une profonde insatisfaction la gestion actuelle de l’entreprise par la direction générale », indique la motion, consultée par l’AFP. « Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est l’impréparation de notre déménagement », ajoute une élue.

De son côté, la direction entend « poursuivre un dialogue sincère et trouver ensemble les réponses nécessaires pour rétablir la confiance et avancer collectivement ». Mais définitivement, l’implantation au 92 avenue de France cristallise les préoccupations côté presse autant qu’édition.

Alertes lancées tous azimuts

Ainsi, ce 9 septembre, le Syndicat national de l’édition a reçu un courrier alarmiste, faisant état des « dérives managériales au sein de la branche édition de livre », apprend ActuaLitté. « Et ce, alors que la présidente de la Commission sociale du SNE, Albane Hocquet-Gallet, est la DRH adjointe du groupe », souligne Guillaume Commenge.

Le président du syndicat professionnel des éditeurs, Vincent Montagne, est ainsi averti d’une « banalisation de la souffrance psychologique » au sein des équipes d’Editis. Sont évoquées des pressions constantes, sous couvert de management de l’excellence, aussi bien que le non-respect des instances représentatives du personnel.

« Comment le SNE, maintenant informé, cautionnerait-il la maltraitance dont nous faisons état », interroge le secrétaire fédéral ? Burn-out, démission, démobilisation : autant de conséquences qui devraient mobiliser le SNE, selon lui.

« En tant que “défenseur du livre et de ses acteurs”, le SNE ne peut ignorer notre message, face à des pratiques managériales qui bafouent les engagements pris par la branche. FO lui demande d’assumer ses responsabilités. »

À savoir le respect des dispositions conventionnelles, qui doit être garanti au sein de ses adhérents, quand ses instances doivent se tenir à l’écart de représentants dont les pratiques contredisent les principes élémentaires de l’éthique sociale ainsi que le respect des droits individuels et collectifs des salariés, à l’instar de M. Olivennes et de Mme Lucet, insiste le syndicat dans ses remarques adressées au SNE.

Rachida Dati invitée à intervenir

Mais, quitte à mobiliser les acteurs, FO ne s’est pas arrêté en si bon chemin : la rue de Valois a également reçu un courrier similaire. FO attire l’attention de Rachida Dati « sur la contradiction manifeste entre les engagements sociaux portés par la branche de l’édition, en particulier par le Syndicat national de l’édition (SNE), et les pratiques managériales de certains de ses membres influents », nous explique Guillaume Commenge.

« Car depuis plusieurs mois, des salariés de plusieurs maisons d’édition nous alertent sur des situations préoccupantes : désorganisation, absence de dialogue social et conditions de travail dégradées. » Une situation qualifiée d’« inacceptable, alors que les dirigeants concernés siègent au SNE, signent des accords et en violent pourtant les principes dans leurs propres entreprises », poursuit le secrétaire fédéral.

FO demande donc que soit engagé un contrôle de conformité sociale sur ces entreprises membres du SNE, mais également que le ministère de la Culture interpelle publiquement le SNE afin qu’il impose l’exemplarité sociale à ses représentants.

Et surtout, que soient « suspendues les relations institutionnelles avec ceux qui ne respectent ni la loi ni les accords de branche », nous précise le secrétaire fédéral. Avant de conclure : « Les salariés de l’édition aiment leur métier. Ils méritent le respect, pas la brutalité managériale. Ils méritent des conditions de travail saines, pas l’épuisement psychologique organisé. »

En somme, on sonnerait la fin de la récréation...

