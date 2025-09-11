Prix du Roman de la Nuit : 10 livres dans la sélection 2025

La première sélection du Prix du Roman de la Nuit 2025

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Belinda Canone, Venir d’une Mer, Nuit au Musée, Stock

François Cheng, Une Nuit au Cap de la Chèvre, Albin Michel

Fatou Diome, Aucune Nuit ne sera noire, Albin Michel

Joffrine Donnadieu, Aux Nuits à venir, Gallimard

Irène Frain, L’Or de la Nuit, Julliard

Guillaume Gallienne, Le buveur de Brume, Nuit au Musée, Stock

Joris Giovannetti, Ceux que la Nuit choisit, Denoël

Claire Jéhanno, Qu’importe la Nuit, Harper Collins

Frédéric Vitoux, La Mort du Procureur Impérial, Grasset

Célébrant les livres inspirés par la nuit, le Prix du Roman de la Nuit 2025 dévoilera son lauréat le 20 novembre prochain.

Son jury s’est réuni dans le carré littéraire de Saint-Germain-des Près, à l’hôtel Madison, où Albert Camus acheva son roman l’Étranger. Le futur lauréat succèdera à Erik Orsenna, salué en 2024 pour La cinquième Saison (Robert Laffont).

