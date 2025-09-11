Prix du Roman de la Nuit : 10 livres dans la sélection 2025

Saluant chaque année un ouvrage inspiré par la nuit, le Prix du Roman de la Nuit a désormais sa sélection pour son édition 2025, réunissant dix titres. Le jury annoncera le lauréat de la récompense en novembre, nouvelle échéance pour cette récompense.
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Belinda Canone, Venir d’une Mer, Nuit au Musée, Stock
François Cheng, Une Nuit au Cap de la Chèvre, Albin Michel
Fatou Diome, Aucune Nuit ne sera noire, Albin Michel
Joffrine Donnadieu, Aux Nuits à venir, Gallimard
Irène Frain, L’Or de la Nuit, Julliard
Guillaume Gallienne, Le buveur de Brume, Nuit au Musée, Stock
Joris Giovannetti, Ceux que la Nuit choisit, Denoël
Claire Jéhanno, Qu’importe la Nuit, Harper Collins
Frédéric Vitoux, La Mort du Procureur Impérial, Grasset
Célébrant les livres inspirés par la nuit, le Prix du Roman de la Nuit 2025 dévoilera son lauréat le 20 novembre prochain.
Son jury s’est réuni dans le carré littéraire de Saint-Germain-des Près, à l’hôtel Madison, où Albert Camus acheva son roman l’Étranger. Le futur lauréat succèdera à Erik Orsenna, salué en 2024 pour La cinquième Saison (Robert Laffont).
Commenter cet article