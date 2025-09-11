Mille secrets mille dangers, d'après le livre d'Alain Farah : bande-annonce

Publié aux éditions Le Quartanier en février 2022, le roman Mille secrets mille dangers d'Alain Farah avait été salué par le prestigieux Prix littéraire du Gouverneur général, la même année. Quelques mois plus tôt, la société de production micro_scope faisait l'acquisition de ses droits d'adaptation...

« J’admire l’œuvre de Philippe [Falardeau] depuis La moitié gauche du frigo. Nous avons commencé il y a plusieurs semaines à parler ensemble du roman et du film, et je découvre que nous avons le même rapport au travail, basé sur le dialogue, le désir, l’intuition, et surtout le même rapport aux expériences douloureuses », se félicitait à l'époque Alain Farah.

Au casting, le film réunit Neil Elias (Alain), Hassan Mahbouba (Édouard), Rose-Marie Perreault (Virginie), Georges Khabbaz (Elias), Hiam Abou Chedid (Yolande), Rose-Anne Déry (Myriam), Natalie Tannous (Nathalie) ou encore Paul Ahmarani (Wali Wali).

