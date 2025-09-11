Édition : le régime commun de prévoyance bientôt étendu

D'après l'avis de la ministre du Travail publié au Journal officiel du 6 septembre dernier, les organisations et toute personne intéressée peuvent faire parvenir, dans un délai de 15 jours à compter de cette date, leurs observations et avis au ministère au sujet de cette extension. Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives peuvent pour leur part s'y opposer.

L'avenant du 19 décembre 2024 porte sur la modification du régime de prévoyance de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique, afin de mettre en place un régime commun aux trois secteurs, réunis en une seule branche professionnelle.

Parmi les objectifs de cet accord, la volonté de mutualiser les risques au niveau professionnel, afin de limiter les risques pris par les entreprises de petite taille lors de la mise en place d'une protection sociale supplémentaire, mais aussi l'amélioration des garanties conventionnelles pour l'ensemble des salariés, avec des cotisations mieux adaptées.

L'accord concerne les maisons d'édition de livres (NAF 5811Z) ayant leur siège en France, et leurs salariés, titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception des VRP (voyageur représentant placier) statutaires.

L'accord en question est disponible ci-dessous.

