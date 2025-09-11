Toutes les sélections du festival bd BOUM 2025

L'ouverture de la 42e édition de bd BOUM, à Blois, s'approche. Les 21, 22 et 23 novembre prochains, cette grande célébration du 9e art accueillera son public, avec une entrée toujours libre et gratuite. Au programme, notamment, la remise de plusieurs prix, qui salueront les œuvres et le travail d'auteurs confirmés ou en devenir.
Le 11/09/2025 à 09:33 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
11/09/2025 à 09:33
0
Commentaires
3
Partages
Ce prix décerné par la Région Centre Val de Loire, récompense une bande dessinée pour sa portée citoyenne. Le jury est composé d’élèves : Lycée Jean-Chaptal d’Amboise, Lycée Camille-Claudel de Blois, Lycée Horticole de Blois, Lycée international Robert-Badinter de Blois, Lycée professionnel Sonia-Delaunay de Blois, Lycée Emile-Zola de Châteaudun, Lycée des métiers « Les Charmilles » de Châteauroux, Lycée Joséphine-Baker d’Hanches, Lycée Maurice-Genevoix d’Ingré, Lycée Jean-Monnet de Joué-lès-Tours, Lycée Jean-Zay d’Orléans, Lycée des métiers Jean-Guehenno de Saint Amand Montrond, Lycée Maréchal Leclerc de Saint-Jean de la Ruelle, Lycée agricole de Tours-Fondettes Agrocampus.
Le Génie de la forêt, Francis Hallé, Nicoby, Vincent Zabus, Albin Michel
Journal inquiet d’Istanbul, 2007-2017, Ersin Karabulut, traduit par Yigit Bener, Dargaud
Le Béton et le Bambou, Aurélia Aurita, Matthias Cambreling, Frédéric Joulian , Delcourt
Le dernier costume n’a pas de poche, Laurent Galandon, Paolo Castaldi, Futuropolis
Liberté, égalité, S’émanciper, Chadia Chaibi Loueslati, Marabulles
Ce prix récompense un-e auteur-rice, scénariste ou dessinateur-scénariste, ayant déjà publié
plusieurs albums.
Alain Ayroles
Jorge Bernstein
Juan Diaz Canales
Jean-Luc Fromental
Libon
Dominique Roques
Théa Rojzman
Marzena Sowa
Ce prix distingue une bande dessinée de qualité destinée aux 6-10 ans publiée dans l’année. Le
jury est composé : école d'Areines, école Raphaël-Périé et collège Bégon ULIS de Blois, école de
Marchenoir, école de Villefranche-sur-Cher et école d'Onzain.
Émilie Kado & le secret des araignées, Antoine Dodé, éd. de la Gouttière
Lina et le secret de la passerelle, Julien Frey, Mathilde Domecq, éd. de la Gouttière
Le Pays de l'eau qui monte, Rodolphe, Patrice Le Sourd, Delcourt
Ce prix récompense une bande dessinée de qualité, pour les 11-14 ans. Le jury est composé
d’élèves du collège Michel-Bégon à Blois.
Foudroyants - L'armée de Neptune, Matthieu Burniat, Kerascoët, Charivari
Mousquetaires fantastiques - la fontaine du fabuliste, J-C Deveney, Dante, Delcourt
L'île de Minuit - Le réveil de l'automate, Lylian, Grebil, Dupuis
Les mondes perdus - la danseuse d'Ankhor Vat, Aucha, Lemaux, Dupuis
Mi-Mouche - Tu veux te battre ?, Vero Cazot, Carole Maurel, Dupuis
Maléfices - Les contes d'Alombrar, Elsa Bordier, Sanoe, Jungle
Bonnie et les enfants perdus, Béatrice Revel, Sarbacane
Entre elles, Pauline Spira, Sarbacane
Collège Apocalypse - Le village, Lylian, Paul Drouin, Arianna Farricella, Soleil
Ce prix récompense un-e auteur-rice de la région de la zone de diffusion du quotidien.
Les gorilles du Général, Julien Telo, (Xavier Dorison), Casterman
Le roi des fauves, Sylvain Guinebaud, (David Chauvel), Delcourt
Dad - Chao Bang, Nob, Dupuis
Dans la tête d'un dessinateur de presse, Thibaut Soulcié, Expé éditions
IRL, Jérôme Savoyen, (Mark Eacersall, Henri Scala), coll. 1000 feuilles, Glénat
Alya et Eneko, la petite Odyssée, Lubin Verdier, éd. Obriart
Frères d’Orient, BeneDì, Sarbacane
Valhalla Bunker- T3, Fabien Bedouel, (Pat Perna), Comix Buro
Une bourse d’aide à la création est attribuée à un.e les auteur-rice de bande dessinée en voie de
professionnalisation. Cette année, l’opération est marrainée par Jeanne Puchol, autrice et administratrice de la Saif. Le-a lauréat-e sera exposé-e lors de bd BOUM 43.
Les Danseurs de Minuit, Joanna Calderwood
Parle-moi de tes rêves, Claire Czajkowski
Akmé, Lou Gesse
À travers l’ombrée, Lila Guimet
Cacophonie dans l’air, Quentin Hamant
Je suis un arbre, Nina Naour
Baby Diable, Juan Maverick
A Capella, Alix Picard
Miki et les colonels, Iason Saïtas
Sì, Papà, Flora Taruggi
Le palmarès complet de bd BOUM 2024 peut être retrouvé à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 22/01/2025
112 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 03/01/2025
177 pages
Dargaud
25,00 €
Paru le 07/05/2025
151 pages
Delcourt
23,75 €
Paru le 05/02/2025
145 pages
Futuropolis Gallisol Editions
23,00 €
Paru le 19/02/2025
144 pages
Marabout
23,95 €
Commenter cet article