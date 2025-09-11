Toutes les sélections du festival bd BOUM 2025

Prix des lycéennes et des lycéens de la BD à portée citoyenne

Ce prix décerné par la Région Centre Val de Loire, récompense une bande dessinée pour sa portée citoyenne. Le jury est composé d’élèves : Lycée Jean-Chaptal d’Amboise, Lycée Camille-Claudel de Blois, Lycée Horticole de Blois, Lycée international Robert-Badinter de Blois, Lycée professionnel Sonia-Delaunay de Blois, Lycée Emile-Zola de Châteaudun, Lycée des métiers « Les Charmilles » de Châteauroux, Lycée Joséphine-Baker d’Hanches, Lycée Maurice-Genevoix d’Ingré, Lycée Jean-Monnet de Joué-lès-Tours, Lycée Jean-Zay d’Orléans, Lycée des métiers Jean-Guehenno de Saint Amand Montrond, Lycée Maréchal Leclerc de Saint-Jean de la Ruelle, Lycée agricole de Tours-Fondettes Agrocampus.

Le Génie de la forêt, Francis Hallé, Nicoby, Vincent Zabus, Albin Michel

Journal inquiet d’Istanbul, 2007-2017, Ersin Karabulut, traduit par Yigit Bener, Dargaud

Le Béton et le Bambou, Aurélia Aurita, Matthias Cambreling, Frédéric Joulian , Delcourt

Le dernier costume n’a pas de poche, Laurent Galandon, Paolo Castaldi, Futuropolis

Liberté, égalité, S’émanciper, Chadia Chaibi Loueslati, Marabulles

Prix Jacques-Lob

Ce prix récompense un-e auteur-rice, scénariste ou dessinateur-scénariste, ayant déjà publié

plusieurs albums.

Alain Ayroles

Jorge Bernstein

Juan Diaz Canales

Jean-Luc Fromental

Libon

Dominique Roques

Théa Rojzman

Marzena Sowa

Prix Ligue de l'Enseignement

Ce prix distingue une bande dessinée de qualité destinée aux 6-10 ans publiée dans l’année. Le

jury est composé : école d'Areines, école Raphaël-Périé et collège Bégon ULIS de Blois, école de

Marchenoir, école de Villefranche-sur-Cher et école d'Onzain.

Émilie Kado & le secret des araignées, Antoine Dodé, éd. de la Gouttière

Lina et le secret de la passerelle, Julien Frey, Mathilde Domecq, éd. de la Gouttière

Le Pays de l'eau qui monte, Rodolphe, Patrice Le Sourd, Delcourt

Prix Conseil départemental

Ce prix récompense une bande dessinée de qualité, pour les 11-14 ans. Le jury est composé

d’élèves du collège Michel-Bégon à Blois.

Foudroyants - L'armée de Neptune, Matthieu Burniat, Kerascoët, Charivari

Mousquetaires fantastiques - la fontaine du fabuliste, J-C Deveney, Dante, Delcourt

L'île de Minuit - Le réveil de l'automate, Lylian, Grebil, Dupuis

Les mondes perdus - la danseuse d'Ankhor Vat, Aucha, Lemaux, Dupuis

Mi-Mouche - Tu veux te battre ?, Vero Cazot, Carole Maurel, Dupuis

Maléfices - Les contes d'Alombrar, Elsa Bordier, Sanoe, Jungle

Bonnie et les enfants perdus, Béatrice Revel, Sarbacane

Entre elles, Pauline Spira, Sarbacane

Collège Apocalypse - Le village, Lylian, Paul Drouin, Arianna Farricella, Soleil

Prix La Nouvelle République

Ce prix récompense un-e auteur-rice de la région de la zone de diffusion du quotidien.

Les gorilles du Général, Julien Telo, (Xavier Dorison), Casterman

Le roi des fauves, Sylvain Guinebaud, (David Chauvel), Delcourt

Dad - Chao Bang, Nob, Dupuis

Dans la tête d'un dessinateur de presse, Thibaut Soulcié, Expé éditions

IRL, Jérôme Savoyen, (Mark Eacersall, Henri Scala), coll. 1000 feuilles, Glénat

Alya et Eneko, la petite Odyssée, Lubin Verdier, éd. Obriart

Frères d’Orient, BeneDì, Sarbacane

Valhalla Bunker- T3, Fabien Bedouel, (Pat Perna), Comix Buro

Prix Jeune Talent - La SAIF

Une bourse d’aide à la création est attribuée à un.e les auteur-rice de bande dessinée en voie de

professionnalisation. Cette année, l’opération est marrainée par Jeanne Puchol, autrice et administratrice de la Saif. Le-a lauréat-e sera exposé-e lors de bd BOUM 43.

Les Danseurs de Minuit, Joanna Calderwood

Parle-moi de tes rêves, Claire Czajkowski

Akmé, Lou Gesse

À travers l’ombrée, Lila Guimet

Cacophonie dans l’air, Quentin Hamant

Je suis un arbre, Nina Naour

Baby Diable, Juan Maverick

A Capella, Alix Picard

Miki et les colonels, Iason Saïtas

Sì, Papà, Flora Taruggi

