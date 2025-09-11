Olivier Gradel nommé directeur du Furet du Nord de Lille

Ce Docteur en Histoire rejoint ainsi le groupe Nosoli « pour reprendre la direction d’une belle institution lilloise, la librairie du Furet du Nord de la Place du Général de Gaulle au cœur de la Ville de Lille. Un projet plein de sens étant convaincu qu’aujourd’hui sport et culture sont les deux principaux ciments de notre société », indique-t-il.

Son parcours professionnel l’a mené du handball (joueur et entraîneur) à la direction de magasin chez Decathlon puis chez B’DOM, service à la personne pour particuliers.

Il a ensuite rejoint la société d’électroménager Boulanger pour ensuite revirer vers le rugby, à la présidence de l’Olympique Marcquois Rugby, club de rugby à XV situé à Marcq-en-Barœul. Sous sa présidence, l’OMR a gravi progressivement les échelons : montée en Fédérale 2, puis Fédérale 1, puis en Nationale 2, jusqu’à atteindre la Nationale pour la saison 2025-2026.

Il aura porté l’accent sur l’importance de la stabilité (sportive et financière), de la structuration au niveau professionnel (en termes d’entraînement, d’infrastructures, de partenariats), de la formation des jeunes, et d’un enracinement territorial fort. Une culture sportive qu'il mettra désormais au service de l'enseigne.

