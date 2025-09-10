“Être lecteur” en 2025 : l’industrie du livre invitée à revoir sa copie

En avril 2025, The Reading Agency publiait son rapport State of the Nation in Adult Reading. Le constat est inquiétant : près de la moitié des adultes britanniques (46 %) déclarent avoir du mal à se concentrer lorsqu’ils lisent, en raison des multiples sollicitations qui les entourent.

La proportion grimpe à plus de 50 % chez les 16-44 ans. Par ailleurs, seuls 53 % des adultes se disent lecteurs réguliers, contre 58 % en 2015. Enfin, près d’un tiers (31 %) reconnaît avoir du mal à terminer un livre ou un texte commencé.

Ces chiffres rejoignent ceux d’une étude menée par HarperCollins UK, qui révèle que moins d’un parent sur deux juge agréable le fait de lire à voix haute à ses enfants. Côté jeunes lecteurs, près d’un enfant sur trois entre 5 et 13 ans considère que la lecture est davantage une matière scolaire qu’un plaisir.

Face à ces tendances, Debbie Hicks n’hésite pas à parler d’urgence nationale dans un entretien accordé au Bookseller : « Toutes les données montrent que nous faisons face à une crise de la lecture. Le déclin de l’engagement est flagrant, or tout prouve que lire est un facteur essentiel d’une vie épanouie, en bonne santé et prospère. »

Une définition trop étroite de la lecture ?

Pour autant, Hicks nuance ce constat en invitant à revisiter la notion même de « lecture ».

« Si l’on redéfinit ce que signifie lire, peut-être n’y a-t-il pas de crise. Le problème vient du fait que nous utilisons encore des définitions issues d’une autre époque. »

Selon elle, beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas dans l’étiquette de « lecteur », alors même qu’elles s’immergent régulièrement dans des récits ou des contenus narratifs via des supports variés. « Si vous demandez à quelqu’un s’il est lecteur, et que cette personne écoute des livres audio, joue à des jeux vidéo ou lit des bandes dessinées, il y a de fortes chances qu’elle réponde non. »

Son appel est clair : élargir le spectre de ce que l’on considère comme de la lecture afin d’englober d’autres formes d’accès au récit et à l’imaginaire. Car ce qui compte, insiste-t-elle, n’est pas tant le support que la qualité du contenu et l’expérience de l’engagement.

L’Année nationale de la lecture : une chance à saisir

Le gouvernement britannique a confié à la National Literacy Trust le pilotage de l’Année nationale de la lecture 2026, présentée comme une « mission nationale ». Pour Hicks, cet événement représente une opportunité unique de fédérer l’ensemble des acteurs : éditeurs, libraires, bibliothécaires, familles et communautés locales.

« Pour créer une société de lecteurs, il faut relier tous les points du système. Aucun acteur ne peut réussir seul. Mais ensemble, nous pouvons faire la différence. »

Elle espère aussi que cette mobilisation permettra de déconstruire certains préjugés autour de la lecture, encore souvent associée à une pratique élitiste ou académique. « Il ne s’agit pas de forcer quelqu’un qui ne lit pas à ouvrir un livre par injonction. Cela ne fonctionne pas. L’enjeu, c’est d’accompagner, de motiver, de proposer des passerelles. »

Valoriser toutes les formes de contenus

Dans son plaidoyer, Debbie Hicks insiste sur la nécessité de se défaire d’une hiérarchie implicite des genres et des supports. « Ce n’est pas forcément dans les classiques que chacun trouvera sa porte d’entrée. L’écran est souvent perçu comme l’ennemi, mais il peut être un formidable outil d’accès aux contenus. »

Pour elle, la lecture d’adultes constitue d’ailleurs « le chantier le plus urgent », car si de nombreuses politiques éducatives encadrent la lecture des enfants, les adultes manquent d’une véritable infrastructure de soutien. Dans cette perspective, les bibliothèques jouent un rôle central, non seulement comme lieux d’accès aux livres, mais aussi comme espaces de médiation et de socialisation autour de la lecture.

Et peut-être même dépasser ce mot de « lecture » :« Le terme n’est peut-être pas le bon. Ce qui compte, c’est l’engagement avec des contenus porteurs de sens. Peu importe la manière d’y accéder. »

