La Maison vide de Laurent Mauvignier, Prix 2025 des libraires de Nancy - Le Point

Ce prix, très attendu, qui depuis sa création en 2008 a déjà couronné Pierre Lemaitre, Alice Zeniter, Marie-Hélène Lafon, Yves Ravey, Mathias Enard, Lydie Salvayre, Nathacha Appanah ou Abel Quentin, lauréat 2024, revient cette année à Laurent Mauvignier pour La Maison vide, publié aux éditions de Minuit.

« Un très grand livre où le plaisir est constant », « qui rend tout son éclat à la littérature française, unissant les fleurons de son histoire et l’audace de sa modernité », lisait-on dans Le Point dès le 21 août au sujet de La Maison vide.

Une fresque magistrale de sept cent cinquante pages où Laurent Mauvignier, par l’intermédiaire d’une maison inhabitée depuis plus de vingt ans et dont les murs sont devenus les témoins d’un passé effacé, interroge les secrets d’une famille, autant qu’il traverse un XXe siècle marqué par les guerres, les drames et les silences.

Retraçant l’histoire de la condition des femmes, tout en rendant gloire à la fiction, ce livre a su aussi ravir les libraires de l’association Lire à Nancy, saluant « un roman d’une grande puissance, des personnages aux multiples facettes, le rythme d’une écriture. »

Ce prix, décerné depuis 17 ans au salon Le Livre sur la Place dont Le Point est partenaire, sera décerné le vendredi 12 septembre 2025 au Forum Littéraire Bernard Pivot à 14 h 15, et fera l’objet, dimanche 14 septembre à 12 h 30 au studio Ici Sud Lorraine, d’une rencontre en public avec le lauréat, animée par Christophe Ono-dit-Biot, Directeur adjoint de la rédaction du Point et les libraires de l’association Lire à Nancy.

Laurent Mauvignier a déjà reçu le Prix littéraire Le Monde pour La Maison vide. Son roman figure également dans la sélection des différents prix Goncourt.

Le jury : Emma Navarro et Fréderic Jaffrennou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier) Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre), et le service culture du Point.

Crédits photo : Laurent Mauvignier © Mathieu Zazzo

