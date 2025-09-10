Agnès Ledig marraine, Benjamin Lacombe parrain : ce que réserve la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne

L’édito municipal fixe le cap : soutenir la création, valoriser toutes les voix et permettre à chaque habitante et habitant de s’épanouir par la lecture. Ambition concrète, pas slogan : la Fête renforce cette année encore les interventions scolaires, multiplie les rencontres jeunesse et ouvre grand ses espaces aux bédéistes et mangakas. Pourquoi ce choix ? Pour que la lecture, clé d’émancipation, circule entre générations — et dans toute la ville.

Deux figures tutélaires pour guider la fête

Agnès Ledig est la marraine de cette 39e édition. Romancière populaire, elle présentera Répondre à la nuit (Albin Michel), un texte qui réaffirme son goût pour la nature, ses vibrations et l’urgence de sa protection. Le parrain du festival « Les Mots en scène », Benjamin Lacombe, illustrateur majeur, proposera une lecture dessinée de La Belle et la Bête (Albin Michel Jeunesse), en collaboration avec Cécile Roumiguière, et une exposition autour de la collection qu’il dirige, L’Encyclopédie du Merveilleux, à l’Hôtel de Ville.

La sélection d’auteurs et autrices mêle littérature générale, jeunesse, sciences humaines et bande dessinée. Parmi les noms annoncés : Michel Bussi, Gilles Legardinier, Chrystel Duchamp, Anouar Benmalek, Capucine Delattre, Thomas Porcher, Cédric Sapin-Defour, Anaïs Vaugelade, ou encore le duo BD Cazenove & Larbier. Une programmation qui fait dialoguer les genres et les publics — curieux, familles, lecteurs assidus. (Liste non exhaustive, en cours de programmation.)

La « Manufacture des savoirs » poursuivra l’exploration des sujets brûlants : enquêtes, intelligence artificielle, exposition aux écrans, écologie, féminisme… avec, entre autres, Capucine Delattre, Vidya Narine, Fatima Ouassak, Thomas Porcher et Taina Tervonen. La BD prendra sa part de débat de société : Sixtine Dano, Mirion Malle, SolAnge, Fabien Toulmé engageront le crayon dans le réel.

Le conte, ressourcé et partagé

Thème fort cette année : « la modernisation du conte ». L’exposition interactive Il était plusieurs fois invite petits et grands à revisiter ces récits originels, à se projeter (qui serions-nous aujourd’hui, dans ce monde merveilleux ?). Elle réunit Anne & Minh, Mélanie Baligand, Jean-Baptiste Drouot, François Roca et Philippe-Henri Turin, à la Médiathèque de Tarentaize du 16 septembre au 24 octobre.

L’affiche 2025 est confiée à l’illustrateur stéphanois Romain Lubière. Entre techniques traditionnelles (crayon, aquarelle, gouache) et outils numériques, il compose une figure surréaliste et universelle, clin d’œil aux premières affiches de Lukáš Kándil, pour dire l’épanouissement de l’esprit par la lecture. Lubière participera aussi à la Fête en tant qu’auteur invité.

Inauguration et 8 prix littéraires

La Fête s’ouvrira le vendredi 10 octobre à La Comète (18 h 30, accès gratuit sur inscription) avec une lecture musicale des Promesses orphelines par Gilles Marchand, accompagné par le violoniste-altiste Emmanuel Gros, avant la remise de huit prix : Grand Prix de Littérature de la Ville, Prix Design de Littérature Jeunesse, Prix de Littérature Jeunesse, Prix BD STAS-Ville, Prix Lucien Neuwirth, Prix des Étudiants de l’Université Jean Monnet, Prix Claude Fauriel et Prix Charles Exbrayat. Une soirée qui met l’exigence littéraire à la portée de tous.

« Les Mots en scène » : quand les textes prennent corps

Sous le Magic Mirrors (place Jean-Jaurès), la 12e édition du festival Les Mots en scène fait dialoguer auteurs, compagnies de théâtre et de danse, designers, artistes visuels : 10 minutes de présentation, 20 minutes de mise en espace, 20 minutes d’échanges — une heure où le livre devient performance. Le dimanche, un concert de clôture tirera le rideau. Le vendredi, une sélection de spectacles est dédiée aux scolaires, dont un sera traduit en LSF. Médiation : le journaliste Victor Dhollande-Monnier. Et, en parrain-performer, Benjamin Lacombe pour La Belle et la Bête.

La fête investit l’espace urbain : cinq illustrateurs réaliseront des dessins en direct sur les vitrines de commerçants autour de la place Chavanelle ; une battle BD opposera Henri Meunier et Anaïs Vaugelade (humour, participation du public). Côté ateliers : manga, hiéroglyphes, aquarelle, pop-up… Et des formes inédites comme le « NomadoLivre », yourte immersive où l’on s’allonge au milieu d’une forêt de livres suspendus pour écouter des textes jeunesse. (Oui, on lit aussi allongé.)

Une journée pro tournée vers la philosophie avec les enfants

Vendredi 10 octobre, de 9 h à 15 h, la Cinémathèque de Saint-Étienne accueille la journée professionnelle consacrée à l’animation d’ateliers philosophiques auprès des enfants et des adolescents. Au menu : une présentation théorique, une table ronde et des ateliers pratiques avec notamment Alice Brière-Haquet (collection Philonimo, Éditions 3 œil) et la philosophe Chiara Pastorini (Les Petites Lumières), aux côtés de l’association SEVE et des médiathécaires de la ville. Inscription préalable en ligne.

