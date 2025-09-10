Oscar Wilde : Dublin rend hommage à l’écrivain 125 ans après sa mort

Considéré comme l’un des plus grands auteurs irlandais, Wilde est célébré dans toute l’Irlande. La richesse du programme correspond à l’esprit de celui qui écrivait : « Il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. » Le Monument Oscar Wilde présente certaines de ses citations, choisies par des figures culturelles telles que Bono ou Seamus Heaney.

Pour Martin Burns, directeur artistique de l’Oscar Wilde House, la force de l’auteur réside dans la clarté de ses épigrammes : « Il n’est nul besoin d’être spécialiste de littérature pour apprécier des phrases telles que : “Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles”. » La maison familiale, ouverte au public le week-end et durant l’été, offre un parcours sur son œuvre et sa vie. Burns insiste : « Wilde demeure une figure révolutionnaire, une icône gay et un symbole irlandais. »

Chaque automne, le festival « Oscariana » célèbre sa naissance avec pièces, projections et visites. Cette année, sa maison natale au 21 Westland Row participe pour la première fois. Un parcours intitulé « A Walk on the Wilde Side » invite aussi à découvrir neuf lieux emblématiques, parmi lesquels le pub Kennedy’s, la pharmacie Sweny’s, le Trinity College ou encore la Marsh’s Library, qui accueille une exposition anniversaire.

Le Museum of Literature Ireland présente quant à lui De Profundis, interprété par auteurs et militants LGBTQ+, soulignant la dimension emblématique de Wilde pour cette communauté. L’exposition sera également projetée à l’Irish Film Institute.

En dehors de Dublin, Wilde étudia à Enniskillen, dans le comté de Fermanagh, où il s’inspira du Prince heureux. Enfin, relire ses œuvres demeure une manière d’honorer son esprit. Lui-même affirmait : « Si l’on ne peut pas lire un livre plusieurs fois avec plaisir, il est inutile de le lire une seule fois. »

Crédits photo : Oscar Wilde Monument, Merrion Square, Dublin

