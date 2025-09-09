La Ballade d’un petit joueur arrive sur Netflix et en librairie

Porté par Colin Farrell et Tilda Swinton, le film a été présenté au Festival international du film de Toronto et figure déjà parmi les favoris pour les Oscars 2026.

Lord Doyle n’est pas vraiment un Lord, mais un imposteur : avocat corrompu, il a passé sa carrière à siphonner les fortunes de ses clients. En fuite, il erre désormais dans les casinos de Macao, élégant mais désabusé, prêt à dilapider le reste de sa fortune dans une spirale de gains fugaces et de pertes abyssales.

C’est alors qu’apparaît Dao-Ming, mystérieuse figure féminine qui semble porter avec elle la main de la chance. Entre superstitions locales, fortunes soudaines et dangers croissants, Doyle découvre que l’enjeu n’est plus seulement l’argent, mais sa propre vie...

Le roman, traduit de l’anglais par Brice Matthieussent, propose une méditation sombre et élégante sur le hasard, la décadence et la fragilité des existences. À la frontière du conte moral et du récit de fantômes, La Ballade d’un petit joueur illustre un pacte faustien non pas avec le diable, mais avec la fortune elle-même.

Journaliste et romancier britannique, Lawrence Osborne a collaboré avec le New York Times et le New Yorker, et publié une quinzaine de romans, nouvelles et récits de voyage. Plusieurs de ses livres ont déjà connu des adaptations à l’écran, parmi lesquels The Forgiven et Beautiful Animals.

Crédits photo : Netflix

Par Hocine Bouhadjera

