La Corporation des fabulistes : Fictions secrètes pour monde en ruines

Tout part d’un postulat fictionnel vertigineux : quelque part, dans les ruines d’un monde post-apocalyptique, une confrérie secrète — la « Corporation des fabulistes » — fabrique, conserve et manipule les récits. Leur matière première : les fables anciennes, les histoires oubliées, les mythes déformés. Leur mission : réécrire le monde en le racontant autrement.

Au fil des chapitres, le roman déploie les voix de ces « fabulistes » comme autant de figures allégoriques : l’Écrivaine masquée, l’Archiviste mutilé, le Tisseur de légendes, la Veilleuse des mots... Tous évoluent dans un palais-labyrinthe jonché de parchemins, de plumes, de systèmes narratifs archaïques et d’artefacts magiques. Mais cette mise en scène n’est pas décorative : elle interroge profondément le pouvoir des fictions sur nos existences.

Car très vite, une dissidence se dessine au sein même de la Corporation. Certains veulent maintenir l’ordre, d’autres brûler les textes. Entre doctrine et sabotage, c’est une guerre des récits qui s’annonce.

Quelle fabrique ? Quel sens ?

Le texte frappe par son ambition : La Corporation des fabulistes n’est pas un simple roman à clés. C’est un essai déguisé, une méditation romanesque sur la fiction elle-même — son pouvoir de domination, de résistance, de réinvention. On pense à Borges, à Calvino, à Ursula K. Le Guin — ces maîtres du faux-vrai, du récit qui s’autodévore.

Chaque chapitre fonctionne comme un codex autonome, avec sa typographie, ses citations apocryphes, ses règles internes. Le lecteur est convoqué, sollicité, parfois même pris à partie : « Je voulais laisser le lecteur sur sa faim, et le persuader, au contraire, que j’en avais encore en réserve. » Cette adresse directe crée une connivence étrange — presque une complicité...

Mais sous la structure expérimentale, se niche une angoisse très contemporaine : celle d’un monde saturé de récits manipulés, où la frontière entre réel et fiction s’effondre. Qui fabrique les histoires ? Et à qui profitent-elles ?

Une langue labyrinthique, mais envoûtante

La prose est baroque, dense, parfois incantatoire. Certains passages se lisent comme des grimoires, d’autres comme des poèmes en prose. Cela demande un effort, indéniablement. Mais cet effort est récompensé par une richesse d’évocations et une puissance symbolique rares.

L’ouvrage ne cherche pas à séduire. Il cherche à contaminer. À injecter du doute. À forcer à relire. On sort de cette lecture avec l’impression de porter un sceau invisible — celui de ceux qui savent que les histoires ont un prix.

Une bombe littéraire à fragmentation

Difficile de classer La Corporation des fabulistes. Et tant mieux. Ce texte ne s’offre pas : il se conquiert. Roman conceptuel ? Fiction politique ? Œuvre clandestine ? Il est tout cela — et sans doute plus encore.

Une chose est sûre : derrière son apparente étrangeté, ce livre dit quelque chose de vital sur notre époque. Et il le dit comme seuls les grands textes savent le faire : en racontant des histoires qui n’existent pas – mais dont on pressent qu’elles sont vraies.

DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com