Angoulême : la librairie Manga Kat élargit son offre à la BD franco-belge

Depuis l’été 2025, le concept s’est ainsi développé : le premier étage de la librairie a été réaménagé afin d’accueillir environ 4000 titres de bande dessinée, adultes et jeunesse, répartis sur 70 mètres linéaires. Cette diversification répond à l’absence d’une librairie spécialisée dans le centre-ville d’Angoulême, ville reconnue comme capitale mondiale de la bande dessinée.

L’établissement est situé au 28, place Marengo, face au futur Office de Tourisme et à proximité de la statue d’Hergé. Aux côtés des deux librairies spécialisées dans l’occasion, Captain BD (rue Hergé) et le rayon BD du Lieu Utile (Champs de Mars), cette ouverture vient compléter l’offre locale.

La librairie met en avant un large éventail de titres, allant des classiques aux succès contemporains, de Mortelle Adèle à L’Arabe du futur. Une attention particulière est portée aux auteurs et autrices installés à Angoulême, qui bénéficient d’une visibilité supplémentaire.

À l’automne 2025, plusieurs artistes locaux, parmi lesquels Sole Otero, Aude Soleilhac ou encore Locass, seront invités, tandis que des collaborations sont prévues avec Jim Bishop et Yoann Vornière pour la création d’ex-libris exclusifs.

Les produits dérivés occupent également une place dans l’offre, avec deux vitrines consacrées à des figurines de personnages emblématiques comme Tintin, Gaston Lagaffe ou encore Blake et Mortimer.

Enfin, à l’occasion du Circuit des Remparts (19-21 septembre 2025), un stand extérieur sera installé place Marengo. Il proposera une sélection de bandes dessinées consacrées à l’automobile, de Michel Vaillant à Jacques Gipar. Pour cet événement, la librairie mettra également en vente une reproduction en couleur, signée et numérotée, d’un dessin inédit sur le thème de la course, réalisé par l’illustrateur Florian Rapnouil.

Crédits photo : Manga Kat

Par Dépêche

