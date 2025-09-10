Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Peu enclin à se répandre sur les réseaux sociaux, Jean-Yves Mollier n’officie qu’avec parcimonie sur Linkedin. Un post diffusé ce 8 septembre a provoqué de nombreuses réactions et commentaires. Nous le reproduisons ici avec quelques ajustements que ne permettent justement pas les outils sociaux, « étrangers à la nuance », estime-t-il.

Boycotter les parutions de Hachette, parce que le groupe appartient à un milliardaire breton, est-ce vraiment la réponse aux possibles instrumentalisations politiques ? Le Professeur émérite d'Histoire contemporaine à l'Université Paris Saclay/Versailles Saint-Quentin apporte son regard d’historien avec cette interrogation : de Soljenitsyne à Zemmour... quel avenir pour Fayard ?

Faut-il voler ou detruire les livres du groupe hachette ?

La maison d’édition Fayard, dirigée par Claude Durand (1980-2009), Olivier Nora (2009-2013) et enfin Sophie de Closets, (2013-2022), a publié des ouvrages fondamentaux dans le domaine des sciences humaines et Soljenitsyne dans celui de la littérature. Avec le renvoi de Sophie de Closets en 2022, puis son remplacement par Isabelle Saporta, quelque chose s’est détraqué dans la gestion de cette maison d’édition, mais le pire était encore à venir.

Avec l'arrivée de Lise Boëll, éditrice d'Eric Zemmour, à la tête de Fayard en 2024, Vincent Bolloré a confirmé son intention de produire des livres facilitant la victoire de l'extrême droite à la prochaine élection présidentielle. Un prolongement en somme de ce que l’on trouve dans les émissions et journaux qu’il possède déjà.

J’ajoute que les auteurs historiques de Fayard dont je fais partie avec huit livres publiés sous ce label dont L’Argent et les Lettres. Histoire du capitalisme d’édition (1988), Louis Hachette. Le fondateur d'un empire, 1870-1940 (1999) et Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle (2008), livre qui montre les compromissions des patrons de la Librairie Hachette sous l'Occupation, n'ont pas à payer les dérives idéologiques de Lise Boëll pas plus que celles de Vincent Bolloré.

Il ne faut cependant pas se tromper de combat, et, sous le fallacieux prétexte de prétendre combattre l'homme Vincent Bolloré, détruire les livres que publie le groupe Hachette ou appeler à leur boycott.

Certains groupes d'extrême gauche prônent ces méthodes autrefois utilisées par l'extrême droite et sèment la confusion dans les esprits en laissant penser que les catalogues des maisons Calmann-Lévy, Grasset et Stock, également propriétés de Hachette Livre, ou ceux des maisons d'édition scolaire (Hatier, Larousse, etc.) seraient contaminées par leur proximité financière avec Fayard.

Il n'en est évidemment rien et les lecteurs peuvent consulter les catalogues de ces maisons pour être rassurés sur l'absence de liens avec Lise Boëll . Celle-ci a souhaité confier à Sonia Mabrouk, journaliste de la chaîne CNews, une collection intitulée "Pensée libre", un titre qui sonne comme un défi ou une réponse aux adversaires de la patronne de Fayard.

L'avenir dira si cette collection au titre emprunté à Raymond Aron et à sa collection "Liberté de l'esprit" remplit ses objectifs ou si elle n'était qu'un paravent pour servir les ambitions de Vincent Bolloré..

Toutefois, brûler, voler ou détruire des livres n'a jamais été une pratique de gauche et quiconque appelle à utiliser ces méthodes se rend complice de ceux qu'il prétend combattre. François Maspero lui-même, fondateur de la maison du même nom et militant d'un groupe trotskiste, fut victime du prétendu "vol révolutionnaire" des petits bourgeois des années 1990 et dut fermer sa librairie du quartier Latin en 1994, les mêmes "voleurs révolutionnaires" étant devenus de fidèles clients de la Fnac pour bénéficier des discounts qui menaçaient tout le système de la librairie française.

Dans "L'Année terrible", Victor Hugo ne trouvait qu'une excuse aux Communards qui avaient incendié des bibliothèques, leur analphabétisme. Et il suffit de regarder les "librairies du trottoir" ou "au poteau" des pays pauvres pour savoir que, dans le Sud global jamais un homme ou une femme de gauche n'oserait appeler à la destruction d'un livre, cette pratique demeurant l'apanage des émules du général Pinochet ou de l'amiral Videla...

