Culture menacée en Pays de la Loire : les éditeurs font front avec un nouveau salon

En décembre 2024, la Région a voté un plan d’économies de 100 millions d’euros pour 2025, largement supérieur aux 40 millions exigés par l’État. Ces coupes, qui visent notamment la culture, ont été jugées « drastiques » et ont déjà lourdement touché des festivals locaux (jusqu'à -180 000 euros pour certains).

Elles ciblent spécifiquement les secteurs culturels, associatifs et sportifs, touchant entre 73 % et 90 % de leurs subventions. L’annonce a provoqué la suppression de 100 postes d’ici à 2028 dans l’administration régionale, sans plus de précisions. Selon une enquête des pôles culturels régionaux, 2443 emplois sont menacés dans les Pays de la Loire en 2025, soit 36,5 % des emplois des 736 structures sondées.

Face à ce contexte, une trentaine de structures d’édition locales présenteront leurs ouvrages, affichant la résilience du collectif et la richesse éditoriale de la région.

Le salon bénéficie du soutien de Pol’n, lieu nantais de création et de diffusion artistique indépendant, Mobilis Pays de la Loire, pôle régional de coopération du livre, qui fédère auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires pour dynamiser et promouvoir la filière; la Ville de Nantes et la Fondation Jan Michalski, basée en Suisse et dédiée à la littérature et à l’écriture.

La programmation détaillée, avec les maisons présentes, sera dévoilée prochainement.

Parmi les éditeurs de la région, on peut citer Gulf Stream éditeur, L’Atalante, éditions MeMo, les Éditions du Château des ducs de Bretagne, Rouquemoute, Bouclard Éditions, La cabane bleue, Banquises et Comètes, Éditions La Mer Salée ou encore Pourpenser Éditions. À leurs côtés figureront également des collectifs et initiatives plus modestes, comme Les Inaperçus, Vent des lettres, Les Vilains, Ex-maudits ou encore Astralabe éditions.

Crédits photo : Géraldine Polès (Vivons Livres !)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com