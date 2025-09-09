Kobo Clara Colour se décline en blanc : la liseuse couleur enrichit sa palette

L’appareil reprend les caractéristiques techniques de la version d’origine : un écran couleur 6’’ E Ink Kaleido™ 3, l’éclairage frontal ComfortLight PRO qui réduit automatiquement la lumière bleue, la possibilité de surligner en plusieurs couleurs, un écran sans reflets, un stockage suffisant pour des milliers d’eBooks, une autonomie de plusieurs semaines, une protection étanche et une connectivité Bluetooth® pour écouter les livres audio Kobo.

« Depuis le lancement de nos liseuses couleur Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour en 2024, nous avons été impressionnés par l’accueil des lecteurs à travers le monde. La demande la plus fréquente depuis a été : “Clara Colour, mais en blanc !” Nous sommes heureux d’y répondre aujourd’hui », explique Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo. « Chez Kobo, nous avons un objectif simple : enchanter les lecteurs. Chaque détail de l’expérience compte, et nous ajoutons la Clara Colour en blanc à notre gamme. »

Un modèle qui se veut respectueux de l’environnement

Conçue à partir de plastique recyclé et de plastique issu des océans, la Kobo Clara Colour est pensée pour durer grâce à des caractéristiques de réparabilité. Elle permet d’accéder à une librairie intégrée de plus de 8 millions de titres, à l’emprunt numérique via Libby, à la lecture d’articles web avec Instapaper et à l’abonnement illimité Kobo Plus.

Pour protéger la liseuse, Kobo propose la Kobo Clara Colour SleepCover, disponible en six coloris : Rose bonbon, Rouge piment, Vert brume, Jaune beurre, Bleu crépuscule et Noir. Fabriquée à partir de 97 % de plastique recyclé, dont 10 % provenant des océans, elle contribue à réduire les déchets plastiques. Deux autres options complètent la gamme : la Basic SleepCover et la coque transparente, proposées à 19,99 €.

La Kobo Clara Colour blanche est commercialisée à 169,99 € sur www.kobo.com/ereaders et chez certains détaillants. Les précommandes sont ouvertes dès le 9 septembre 2025, pour une disponibilité en magasin et en ligne à partir du 23 septembre 2025.

Crédits photo : Rakuten Kobo

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com