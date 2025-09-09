Les premières sélections du Prix Femina 2025, et sa version des lycéens

Première Sélection des romans français :

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Lucy Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard

Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.

Sarah Chiche, Aimer, Julliard

Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault

Sarah Gysler, Emmenez-moi, Equateurs

Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitudes

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Anthony Passeron, Jacky, Grasset

Alexandre Postel, Tout ouïe, L'Observatoire

Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

Marie Richeux, Officier Radio, Sabine Wespieser

Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France

David Thomas, Un frère, L'Olivier

Première sélection des romans étrangers :

Nina Allan, Les Bons Voisins, Tristram

John Boyne, Les éléments, JC Lattès

Natasha Brown, Les Universalistes, Grasset

Javier Cercas, Le Fou de Dieu au bout du monde, Actes Sud

Carys Davies, Eclaircie, Table Ronde

Jenny Erpenbeck, Kairos, Gallimard

Alexandra Fuller, Comme on fixe le soleil, Plon

Jens C. Grondahl, Au fond des années passées, Gallimard

Paul Harding, Cet autre Eden, Buchet-Chastel

Claire Messud, L'étrange tumulte de nos vies, Christian Bourgois

Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock

Andrew O'Hagan, Caledonian Road, Métailié

Adam Rapp, À la table des loups, Seuil

Jess Row, Un Monde nouveau, Albin Michel

Elif Shafak, Les Fleuves du ciel, Flammarion

Irene Vallejo, Carthage, Albin Michel

Prix Femina des Lycéens 2025 :

Le jury du prix Femina a par ailleurs annoncé les romans sélectionnés pour concourir au Prix Femina des Lycéens. Les dix romans retenus pour le prix Femina des lycéens figurent également parmi la sélection des romans français du prix Femina. Les voici :

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France

Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.

Sarah Chiche, Aimer, Julliard

Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitudes

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Anthony Passeron, Jacky, Grasset

Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

David Thomas, Un frère, L'Olivier

À LIRE - "Le Vertige MeToo porte un point de vue modéré"

Un départ pour raisons éthiques

Le 25 mars 2025, le jury du Prix Femina a accueilli deux nouvelles membres : Isabelle Desesquelles et Oriane Jeancourt Galignani. Elles ont rejoint Nathalie Azoulai, Jeanne Benameur, Evelyne Bloch-Dano, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Christine Jordis, Mona Ozouf, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau et Julie Wolkenstein.

En avril cette fois, Jeanne Benameur quittait le jury, expliquant qu’il s’agissait d’une décision « intime, éthique, politique, littéraire ». Elle refuse de participer à un prix désormais soutenu par Hachette, passé sous le contrôle de Vincent Bolloré. L’autrice a notamment dénoncé une « attaque silencieuse » contre les librairies indépendantes et la diversité éditoriale. Toutefois, elle précise qu’aucune ingérence directe n’a eu lieu dans les choix du prix.

En juin 2024, Scholastique Mukasonga avait également quitté le jury, invoquant des « raisons personnelles ».

Le Prix Femina 2024 a été attribué au Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy (éditions Rivages), qui l’a emporté par 5 voix contre 4 face à Emma Becker. Dans la catégorie roman étranger, le jury a distingué Propre d’Alia Trabucco Zerán (Robert Laffont), traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet, élu dès le premier tour avec 4 voix contre 3 obtenues par Marco Lodoli.

Côté essai, le jury avait choisi Tenir tête, de Paul Audi, édité chez Stock (1er tour avec 6 voix, contre 3 pour Maïa Hruska), une réflexion sur le courage de s'opposer dans le monde d’aujourd'hui. Un prix spécial a également été attribué à Colm Tóibín pour célébrer l’ensemble de son œuvre.

Crédits photo : Maria Pourchet (© Marie Rouge, Stock)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com