Les premières sélections du Prix Femina 2025, et sa version des lycéens

Établi en 1904 et constitué d'un jury entièrement féminin, le Prix Femina a vu le jour en réaction à la perception de misogynie du jury du Prix Goncourt. Il révèle ses premières listes 2025. Prochaines sélections romans français, étrangers et essais : mardi 30 septembre. Les gagnants seront annoncés le 3 novembre prochain, à 13h, au Musée Carnavalet.
Le 09/09/2025 à 17:24 par Hocine Bouhadjera
Première Sélection des romans français :
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Lucy Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard
Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.
Sarah Chiche, Aimer, Julliard
Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault
Sarah Gysler, Emmenez-moi, Equateurs
Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitudes
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit
Anthony Passeron, Jacky, Grasset
Alexandre Postel, Tout ouïe, L'Observatoire
Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
Marie Richeux, Officier Radio, Sabine Wespieser
Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France
David Thomas, Un frère, L'Olivier
Première sélection des romans étrangers :
Nina Allan, Les Bons Voisins, Tristram
John Boyne, Les éléments, JC Lattès
Natasha Brown, Les Universalistes, Grasset
Javier Cercas, Le Fou de Dieu au bout du monde, Actes Sud
Carys Davies, Eclaircie, Table Ronde
Jenny Erpenbeck, Kairos, Gallimard
Alexandra Fuller, Comme on fixe le soleil, Plon
Jens C. Grondahl, Au fond des années passées, Gallimard
Paul Harding, Cet autre Eden, Buchet-Chastel
Claire Messud, L'étrange tumulte de nos vies, Christian Bourgois
Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock
Andrew O'Hagan, Caledonian Road, Métailié
Adam Rapp, À la table des loups, Seuil
Jess Row, Un Monde nouveau, Albin Michel
Elif Shafak, Les Fleuves du ciel, Flammarion
Irene Vallejo, Carthage, Albin Michel
Le jury du prix Femina a par ailleurs annoncé les romans sélectionnés pour concourir au Prix Femina des Lycéens. Les dix romans retenus pour le prix Femina des lycéens figurent également parmi la sélection des romans français du prix Femina. Les voici :
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France
Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.
Sarah Chiche, Aimer, Julliard
Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitudes
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit
Anthony Passeron, Jacky, Grasset
Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
David Thomas, Un frère, L'Olivier
Le 25 mars 2025, le jury du Prix Femina a accueilli deux nouvelles membres : Isabelle Desesquelles et Oriane Jeancourt Galignani. Elles ont rejoint Nathalie Azoulai, Jeanne Benameur, Evelyne Bloch-Dano, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Christine Jordis, Mona Ozouf, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau et Julie Wolkenstein.
En avril cette fois, Jeanne Benameur quittait le jury, expliquant qu’il s’agissait d’une décision « intime, éthique, politique, littéraire ». Elle refuse de participer à un prix désormais soutenu par Hachette, passé sous le contrôle de Vincent Bolloré. L’autrice a notamment dénoncé une « attaque silencieuse » contre les librairies indépendantes et la diversité éditoriale. Toutefois, elle précise qu’aucune ingérence directe n’a eu lieu dans les choix du prix.
En juin 2024, Scholastique Mukasonga avait également quitté le jury, invoquant des « raisons personnelles ».
Le Prix Femina 2024 a été attribué au Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy (éditions Rivages), qui l’a emporté par 5 voix contre 4 face à Emma Becker. Dans la catégorie roman étranger, le jury a distingué Propre d’Alia Trabucco Zerán (Robert Laffont), traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet, élu dès le premier tour avec 4 voix contre 3 obtenues par Marco Lodoli.
Côté essai, le jury avait choisi Tenir tête, de Paul Audi, édité chez Stock (1er tour avec 6 voix, contre 3 pour Maïa Hruska), une réflexion sur le courage de s'opposer dans le monde d’aujourd'hui. Un prix spécial a également été attribué à Colm Tóibín pour célébrer l’ensemble de son œuvre.
Crédits photo : Maria Pourchet (© Marie Rouge, Stock)
