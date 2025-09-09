Mobilisation du 10 septembre : la BnF répond présente

« Le gouvernement Bayrou vient de tomber, mais son projet de budget ultra-austéritaire est toujours une menace, avec son cortège de mauvais coups : suppression de jours fériés, augmentation de la période de carence en cas d'arrêt-maladie, suppression de 44 milliards de budget, suppression de postes dans la fonction publique et non-remplacement d’une partie des départs en retraite... » dénoncent les syndicats.

Les agents de la BnF mobilisés rappellent, par ailleurs, la dégradation continue, selon eux, de leurs conditions de travail : « Pertes de salaires avec le gel du point d’indice (pour la 3e année consécutive) et des primes, gel de toutes les promotions catégorielles, hausse du coût de la santé pour les malades avec un moindre remboursement des médicaments... » Autant de mesures qui, selon eux, « frappent durement les personnels déjà fragilisés ».

Depuis mars, les mobilisations se sont enchaînées côté BnF. Les grévistes pointent notamment l’« ultra-précarité » liée à la réforme de 2022, avec des CDD d’un an et des salaires très bas pour les ACTI (Agent Contractuel à Temps Incomplet), pourtant essentiels à l’accueil du public. Ils réclament, entre autres, leur passage en CDI, l’arrêt des suppressions de postes et de vrais moyens budgétaires. La direction, de son côté, invoque une hausse de fréquentation et des titularisations partielles depuis 2016, mais les agents maintiennent la pression.

Pour le 10 septembre, l’enjeu dépasse la seule institution, d'après l'intersyndical : « Face à cela, afin de faire tomber le projet d’austérité, d’empêcher de nouvelles pertes de nos droits sociaux, pour financer les services publics à hauteur de leurs besoins, pour gagner l'augmentation des salaires et créer des emplois stables, il faut maintenant se mobiliser fortement, faire grève et mener des actions », partage-t-il.

La BnF entend ainsi faire entendre sa voix aux côtés des autres services publics. Elle a appelé le personnel à se rassembler à 9h30 devant le site Richelieu afin de montrer la mobilisation de l’établissement et d’affirmer son exigence de moyens et de droits à la hauteur des besoins, pour la BnF elle-même, pour le ministère de la Culture, pour la fonction publique et pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses.

La journée se poursuivra par une convergence des luttes : « Soyons nombreux et nombreuses à ce rassemblement, avant d’aller à 13h au rassemblement intersyndical parisien place du Châtelet. »

Le mouvement du 10 septembre, qui appelle à « tout bloquer », divise les syndicats. La CGT, d’abord réticente, a fini par rejoindre l’appel sous la pression de sa base, aux côtés de Solidaires. FO et la CFDT, en revanche, s’en tiennent à l’écart, tandis que les huit principales organisations réunies en intersyndicale ont fixé une mobilisation commune le 18 septembre, centrée sur le budget et les sacrifices imposés aux travailleurs.

S’il partage une origine avec celui des « gilets jaunes » — un appel lancé hors organisations, axé sur le pouvoir d’achat —, ce mouvement s’en distingue déjà, plus jeune, plus politisé.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com