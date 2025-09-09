Adrien Genoudet lauréat de la Feuille d’Or de Nancy 2025

La Feuille d’Or de la Ville de Nancy, prix littéraire doté par Batigère, réunit chaque année les principaux médias lorrains - France Bleu Lorraine, L’Est Républicain et France 3 Grand Est - pour distinguer un texte de la rentrée littéraire évoquant la région Grand Est, ou un écrivain originaire de cette région dont le roman marque la scène nationale.

Né en 1988, Adrien Genoudet est écrivain et cinéaste. Il a publié L’Étreinte (Inculte, 2017) et, aux Éditions du Seuil, Le Champ des cris (2022), qui lui a valu le prix Révélation de la Société des gens de lettres ainsi que le prix Millepages.

Le récit s’ouvre en Lorraine, en 2020. Pour libérer de la place dans le caveau familial, Simone est incinérée. C’est alors qu’on redécouvre dans son cercueil une tunique traditionnelle indochinoise bleue, envoyée jadis par son mari Paul au début de la guerre d’Indochine, peu avant sa disparition.

Le narrateur hérite de ce vêtement et d’un carton annoté Nancy-Saïgon, contenant la correspondance échangée entre Paul et Simone. Enfermée dans ce trésor d’archives, se dessine peu à peu la silhouette ambiguë d’un homme, Tilleul, dont le rôle apparaît complexe, parfois inquiétant, entre désirs et crimes.

À travers ce face-à-face entre deux êtres perdus dans les tourments de la guerre, Adrien Genoudet retrace l’histoire bouleversée d’une famille, en interrogeant le passé colonial de l’Indochine.

Pour cette édition, étaient également en lice :

Tambora d’Hélène Laurain (Verdier)

Nous les moches de Jean Michelin (Héloïse d’Ormesson)

Le pays dont tu as marché la terre de Daniel Bourrion (Héloïse d’Ormesson)

Le fardeau de Matthieu Niango (Mialet Barrault)

Rêve d’une pomme acide de Justine Arnal (Quidam, 22 août 2025)

Les projectiles de Louise Rose (P.O.L.)

Il pleut sur la parade de Lucie-Anne Belgy (Gallimard)



Le jury était composé de : Cédric Lieto (France Bleu), Pascal Salciarini (L’Est Républicain), Agnès Penneroux (France 3 Grand Est), Pascale Pron (Batigère), Clotilde Mengin (Maisons Mengin). Le mécène Batigère attribue au lauréat une dotation de 1500 € et s’engage à acheter pour 1500 € d’exemplaires du roman primé.

Les Maisons Mengin offrent le repas de délibération au restaurant Les Pissenlits ainsi que le cocktail de remise de prix. Les Métalliers Lorrains réalisent spécialement une Feuille d’Or remise au lauréat.

Les médias France Bleu Lorraine, France 3 Grand Est et L’Est Républicain, membres du jury, offrent également un stylo symbolique lors de la remise de prix.

La vie meilleure d’Étienne Kern, publié chez Gallimard, a reçu le prix Feuille d’or 2024.

Crédits photo : © Bénédicte Roscot (Seuil)

Par Hocine Bouhadjera

