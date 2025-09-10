Conseils lecture Kobo : Dan Brown et Ken Follett... pourquoi choisir ?

Deux romans évidemment très attendus en ce mois de septembre, chacun dans son domaine. D'un côté, une fresque historique, l’autre un thriller contemporain : voici le retour de deux auteurs internationaux...

Le Cercle des jours, de Ken Follett, est un roman de fiction historique qui raconte la construction de Stonehenge dans la Grande-Bretagne préhistorique. Il met en scène des personnages marquants tels que Seft, un tailleur de silex, et Joia, une prêtresse visionnaire. Il sortira le 23 septembre 2025, traduit par Christel Gaillard-Paris, Demange Odile, Renaud Morin et Pierre Reignier.

Des pierres, un édifice

Dans l’Angleterre préhistorique, il y a plus de quatre millénaires, les hommes entreprennent une œuvre colossale : l’édification de Stonehenge. Ken Follett entraîne le lecteur au cœur d’un monde où s’affrontent la force des clans, la violence des rivalités et la ferveur des croyances. À travers Seft, tailleur de silex habile et ambitieux, et Joia, prêtresse visionnaire guidée par ses révélations, se dessine le destin de femmes et d’hommes prêts à tout pour laisser une trace éternelle.

Entre luttes de pouvoir, amours contrariées et mystères religieux, se raconte la naissance d’un monument devenu mythe universel. Fresque haletante et minutieusement documentée, Le Cercle des jours explore les origines d’un rêve humain : bâtir dans la pierre un symbole plus grand que le temps.

Le Secret des secrets, de Dan Brown, sixième tome de la série mettant en scène le professeur Robert Langdon, mêle thriller, mystère, énigmes historiques et technologies avancées. L’intrigue débute à Prague, où Langdon doit découvrir le sort de Katherine Solomon disparue après le vol de son ouvrage révolutionnaire. Sa publication est prévue pour ce 9 septembre 2025, dans une traduction de Dominique Defert et Carole Delporte.

Cher professeur Langdon…

Éminent professeur de symbologie, Robert Langdon se rend à Prague pour assister à une conférence donnée par Katherine Solomon, scientifique de la noétique et nouvelle compagne, qui s’apprête à publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine, susceptible de bouleverser des croyances millénaires. Mais la soirée tourne au drame : un meurtre brutal survient, Katherine disparaît mystérieusement, et son manuscrit est piraté.

Sa quête le mène à travers Prague, Londres et New York, dans une course contre la montre mêlant science futuriste, mysticisme et ésotérisme. Il découvre alors l’existence d’un projet secret capable de transformer à jamais notre conception de l’esprit humain

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com