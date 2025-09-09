Ariol et ses créateurs débarquent au Musée de l’Homme

Cette matinée permettra de rencontrer les scientifiques du musée, de visiter ses coulisses et de découvrir le nouvel Espace Familles, pensé pour le jeune public. L’événement se tiendra en présence de Gilles Bloch, président du Muséum national d’Histoire naturelle, d’Aurélie Clemente-Ruiz, directrice du Musée de l’Homme, ainsi que des scientifiques de l’institution.

Durant le week-end des 4 et 5 octobre, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs. Les enfants pourront participer à l’inauguration du nouvel Espace Familles consacré à la Préhistoire, écouter la romancière et musicienne Léonor de Récondo interpréter son conte Alma et la Vénus d’ivoire (autour de la Vénus de Lespugue), découvrir le nouveau guide de visite pour enfants dans la Galerie de l’Homme aux côtés du héros Ariol (Bayard Jeunesse), et même assister à un « Ariol Show » en compagnie de ses créateurs, Emmanuel Guibert et Marc Boutavant.

Le public adulte pourra quant à lui redécouvrir la Galerie de l’Homme à travers deux nouvelles visites guidées thématiques : « Aux origines du genre » et « Nous et les autres ». Il sera également possible de rencontrer les scientifiques du musée lors de mini-conférences ou de tête-à-tête, et de visiter exceptionnellement les réserves habituellement fermées au public.

Entièrement rénové en 2015, le Musée de l’Homme retrace l’histoire de l’humanité, de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Le parcours proposé s’articule autour de trois grandes questions : « Qui sommes-nous ? », « D’où venons-nous ? », « Où allons-nous ? », nourries par les recherches scientifiques menées au sein de l’établissement.

