Les premiers Prix Châtelaine dévoilent leurs lauréates

Dans la catégorie Arts, communication et médias, le prix a été remis à Anaïs Barbeau-Lavalette, dont les romans et films portent « un message féministe clair, mais nuancé, et universel, tout en restant personnel ». Cofondatrice du mouvement Mères au front, elle multiplie les gestes militants rassembleurs, comme la mobilisation Ensemble pour nos filles, organisée le 8 mars 2025 dans une quinzaine de villes du Québec.

Le Grand Prix a été attribué à Pauline Marois, figure incontournable de l’histoire politique du Québec. Première femme à diriger le Parti québécois et à devenir première ministre du Québec, elle détient aussi le record du plus grand nombre de ministères dirigés. On lui doit entre autres la politique familiale ayant instauré les congés parentaux et les Centres de la petite enfance.

5 lauréates pour la première édition

Trois autres femmes ont été célébrée : dans la catégorie Justice sociale, Françoise David, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, militante pour l’équité salariale et contre la pauvreté, notamment par la marche Du pain et des roses en 1995.

Dre Yvette Bonny est la lauréate dans la catégorie Sciences et santé. Pionnière de sa discipline, elle a réalisé la toute première greffe de moelle osseuse pédiatrique au Québec en 1980, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Enfin, dans la catégorie Institutions démocratiques, on retrouve Véronique Hivon, ex-députée de Joliette, artisan majeur de la Loi concernant les soins de fin de vie et instigatrice de tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale.

