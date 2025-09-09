Ce 11 octobre, une invitation à lire adressée au monde entier

Voilà 25 années que l’association Lire et Faire Lire mobilise des bénévoles pour des séances de lecture à voix haute auprès de petits groupes d’enfants. Au sein de structures éducatives, culturelles ou sociales, en lien avec les équipes pédagogiques, ces retraitées et retraités partagent le goût des histoires avec les plus jeunes.

« Aujourd’hui, Lire et faire lire représente 17.350 bénévoles qui interviennent chaque année partout en France auprès de 640.000 enfants dans 12.000 structures éducatives, culturelles et sociales, de la petite enfance au collège », indique Michèle Bauby-Malzac, présidente de l’association.

Au terme d’une année entière de rencontres et d’événements, l’anniversaire aura pour point d’orgue de réunir ce 11 octobre des centaines de lecteurs. À 11 h, chacun ouvrira l’un des 25 ouvrages choisis pour l’occasion par le comité de lecteurs de Lire et Faire Lire pour 25 minutes de partage.

« Partout en France, dans les départements de métropole ou d’outre-mer, y compris au Canada, en Suisse et en Pologne, à 11 heures précises, des milliers de bénévoles de plus de 50 ans se rassembleront, ouvriront un livre et offriront aux enfants une bulle de découverte, d’évasion et d’imagination », indique-t-on. « Dans les écoles, les crèches, les bibliothèques, les parcs ou même à la radio, cette grande lecture simultanée réunira petits et grands autour du plaisir des livres. »

« Chaque lecture est une occasion unique de se connecter, de rêver ensemble, et de redécouvrir le plaisir de lire et d’écouter des histoires. Pendant 25 minutes, le 11 octobre à 11 heures, laissons-nous porter par les histoires, écoutons les voix qui partagent, qui font voyager, qui font rêver. »

Mais cette célébration se veut évidemment la plus ouverte possible : si l’association œuvre avant tout sur des territoires de la francophonie, libre à toutes et tous de s’emparer de l’événement. Une carte interactive recense les rendez-vous déjà actés : pourquoi ne pas y ajouter le vôtre ?

La liste des ouvrages proposés couvre des tranches d’âge de 0 à 8 ans : on pourra la retrouver en fin d’article. « L’objectif était surtout que l’on ne retrouve pas deux fois une même maison d’édition, afin de montrer la plus grande diversité possible d’œuvres », nous précise Florence Brethes, coordinatrice de projet pour l'association.

