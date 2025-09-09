À Montpellier, “un dernier Noël et on plie boutique” pour En traits libres

Montpellier perdra dans quelques mois la librairie En traits libres, inaugurée fin 2022 par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. « Nous poursuivons l'activité jusqu'au 31 décembre, nous faisons un dernier Noël puis on ferme, en nous laissant un mois pour plier boutique », détaille Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre, par téléphone.

La librairie cesse son activité en raison d'une « trésorerie insuffisante », poursuit-il, malgré des résultats en constante augmentation, selon le libraire et éditeur. « Nous étions à 100.000 € de chiffre d'affaires en 2023, puis 200.000 en 2024, nous devrions encore doubler cette année, pour atteindre les 400.000 € », assure-t-il.

Mais l'enseigne ferait face, comme d'autres librairies, à « la problématique de la marge trop faible, face à une charge locative trop élevée, à 7200 € par mois ». Le local de 400 m2, situé au 1 rue Voltaire, permettait à En traits libres d'organiser de multiples événements et expositions, mais l'animation du lieu demandait aussi une énergie considérable à l'équipe.

Cette dernière réunissait Miquel Clemente, Marie Dewynter et Zelda Hadener, par ailleurs associés à travers la société Mazumik pour gérer le commerce. En traits libres s'inscrivait dans la continuité de l'atelier d'artistes homonyme, rappelle Lokko.

« L'équipe a eu envie de monter ce projet en parallèle, en plus de son travail au sein de 6 Pieds sous terre », explique Miquel Clemente. « C'était une double charge pour nous, et la librairie n'avait pas la possibilité de créer des postes. Cela aurait été l’objectif, il aurait peut-être fallu plus de temps et une trésorerie plus solide. »

La perte d'une librairie, « toujours dommageable »

La ville de Montpellier, par l’intermédiaire de son bailleur social ACM, a accompagné l’implantation d’En traits libres, en tant que librairie, dans le local qu'elle occupe encore actuellement, nous confirment les services municipaux par email.

« Ces derniers mois, les services ont joué leur rôle en facilitant la discussion avec Altémed [groupe public réunissant ACM Habitat, la SERM, la SA3M et Énergie du Sud, au service du territoire de la métropole de Montpellier et de ses communes, NdR]. Ce dernier, à qui appartient le local, a essayé, avec la structure, de trouver un accord financier qui aurait permis une réduction substantielle du loyer avec projet d’achat à moyen terme. Malheureusement, les perspectives économiques actuelles qui sont celles des librairies, et la propre situation d’En traits libres, n’ont pas permis à ces négociations d’aboutir », nous précise-t-on.

Altémed, que nous avons tenté de joindre, sans succès, pour cet article, aurait fini par proposer un loyer plancher, en raison de « contraintes juridiques et comptables évidentes » selon la ville, néanmoins encore trop élevé pour En traits libres.

« La disparition d’une librairie est toujours dommageable et douloureuse à vivre. D’autant plus quand celle-ci fait preuve d’autant d’inventivité et qu’elle met autant d’énergie dans les animations et expositions qu’elle propose », nous indiquent encore les services de la ville de Montpellier. « Et qu’elle couvre un segment — la bande dessinée indé — par ailleurs peu représenté dans les autres commerces du livre. En traits libres, c’est un lieu qui a une âme — c’est aussi une communauté d’amoureuses et d’amoureux du dessin, de la BD qui va se retrouver, d’une certaine manière, orpheline. »

Devenue un partenaire majeur de l'importante manifestation littéraire de Montpellier, La Comédie du Livre, En traits libres restera accompagnée dans ses projets d'expositions, notamment, par l'événement.

Rappelons que la ville et la métropole de Montpellier apportaient une subvention annuelle de 25.000 € à En traits libres, versée en 2024 et 2025, pour accompagner la programmation de la librairie. Augmenter ce montant n'était pas envisageable : « [U]ne ville ne peut pas tout », indiquent encore les services municipaux, évoquant « des réalités juridiques et financières incontournables ».

Des chiffres « un peu critiques »

L'aventure En traits libres ne s'arrête pas pour autant, et Miquel Clemente n'exclut pas un autre projet, dans un local au loyer plus approprié. « [L]es services sont prêts à accompagner la structure dans la recherche d’un lieu dont les conditions seraient plus adaptées à ses possibilités — et à la réalité qui est celle des commerces du livre. Et elle sera attentive, comme elle l’a toujours été, à tous ses futurs projets », nous confirment pour leur part ville et métropole de Montpellier.

Toutefois, la priorité de l'équipe, aujourd'hui, reste 6 Pieds sous terre, dont les chiffres sont « un peu critiques », signale le gérant de la maison. « Si 6 Pieds avait été dans une situation très fastueuse, on se serait peut-être permis de continuer la librairie, en l’occurrence, notre gagne-pain est en difficulté, et on ne peut pas se permettre de donner du temps pour des projets annexes », détaille-t-il.

La constitution de la société Mazumik visait justement à protéger la maison d'édition d'éventuels effets négatifs. Mais le contexte économique, compliqué pour la bande dessinée indépendante, n'épargne pas la structure éditoriale, qui a pourtant connu de beaux succès avec, notamment, les bandes dessinées de Fabcaro.

Le prochain rendez-vous est donné à l'occasion du Rhony’s Festival, qui se déroule à Montpellier en novembre prochain, à l'initiative de la librairie. « Nous en faisons un de plus et on verra pour la suite, cet événement a de toute façon sa propre vie », annonce Miquel Clemente.

Photographie : En Traits Libres, via Facebook

Par Antoine Oury

