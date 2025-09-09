Les finalistes du 19e Prix Jacques Delors du Livre européen

Le 19ᵉ Prix Jacques Delors du Livre européen a dévoilé ses finalistes. Le comité de parrainage s’est réuni le 8 septembre sous la présidence de Pascal Lamy, président de l’Institut Jacques Delors et du Forum de Paris pour la Paix.
Le 09/09/2025 à 12:25 par Hocine Bouhadjera
Ce comité, composé de personnalités européennes de renom - Pascal Lamy (France), Aglaia Balta (Grèce), Enrique Barón Crespo (Espagne), Étienne Davignon (Belgique), Michel Draguet (Belgique), Giuliano da Empoli (Italie), François Gabriel (France), Marius Hansteen (Danemark), Michal Kurtyka (Pologne), Denis MacShane (Irlande), Geneviève Pons (France) et Klaus Welle (Allemagne) - a retenu trois ouvrages parmi les quatorze titres présélectionnés :
La guerre d’après – La Russie face à l’Occident, de Carlos Masala (Grasset, juin 2025), essai – Allemagne
Le fou de Dieu au bout du monde, de Javier Cercas (Actes Sud, septembre 2025), récit – Espagne
Etty Hilesum. Histoire de sa vie, de Judith Koelemeijer (Seuil, janvier 2025), essai historique – Pays-Bas
Ces trois ouvrages seront soumis au vote d’un jury de journalistes européens, présidé cette année par l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov. La délibération aura lieu le 25 novembre au restaurant Ginger, à Paris (8ᵉ arrondissement).
Le prix sera remis le 10 décembre 2025 à 18h, au Parlement européen à Bruxelles. Le lauréat recevra une dotation de 10.000 € et succédera à Karl Schlögel, récompensé en 2024 pour L’Avenir se joue à Kyiv. Leçons ukrainiennes (Gallimard).
Crédits photo : Communautés européennes, CC BY 4.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
