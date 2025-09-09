Les finalistes du 19e Prix Jacques Delors du Livre européen

Ce comité, composé de personnalités européennes de renom - Pascal Lamy (France), Aglaia Balta (Grèce), Enrique Barón Crespo (Espagne), Étienne Davignon (Belgique), Michel Draguet (Belgique), Giuliano da Empoli (Italie), François Gabriel (France), Marius Hansteen (Danemark), Michal Kurtyka (Pologne), Denis MacShane (Irlande), Geneviève Pons (France) et Klaus Welle (Allemagne) - a retenu trois ouvrages parmi les quatorze titres présélectionnés :

La guerre d’après – La Russie face à l’Occident, de Carlos Masala (Grasset, juin 2025), essai – Allemagne

Le fou de Dieu au bout du monde, de Javier Cercas (Actes Sud, septembre 2025), récit – Espagne

Etty Hilesum. Histoire de sa vie, de Judith Koelemeijer (Seuil, janvier 2025), essai historique – Pays-Bas

Ces trois ouvrages seront soumis au vote d’un jury de journalistes européens, présidé cette année par l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov. La délibération aura lieu le 25 novembre au restaurant Ginger, à Paris (8ᵉ arrondissement).

Le prix sera remis le 10 décembre 2025 à 18h, au Parlement européen à Bruxelles. Le lauréat recevra une dotation de 10.000 € et succédera à Karl Schlögel, récompensé en 2024 pour L’Avenir se joue à Kyiv. Leçons ukrainiennes (Gallimard).

