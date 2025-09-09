Les confidences de Jane Austen à sa soeur Cassandra

Le programme ne manque pas d’allécher : seront dispersés une lettre à sa sœur Cassandra, un exemplaire d’Emma envoyé à Maria Edgeworth, et quelques pièces d’anthologie — chacune scintillant d’humanité et de mystère.

Les regards se tournent d’abord vers une lettre rédigée en avril 1805 depuis Bath. L’une des plus longues conservées, elle regorge d’anecdotes personnelles : la météo si étrange (« March and April together, the glare of one & the warmth of the other », « Mars et avril, l'éclat du premier et la chaleur du second »), les visites impromptues (les Brownes, qui glissent leur carte comme un aveu social), et les portraits brefs mais savoureux d’amis ou voisins — comme cette Miss Chamberlayne, « hot on horseback » (« échaudée à dos de cheval »).

À LIRE - La correspondance inédite de Jane Austen publiée à l'automne 2025

Estimée entre 300.000 $ et 400.000 $, cette lettre offre un rare aperçu du quotidien de l’écrivaine, alors partie à Bath pour raisons de santé. On ne recense plus que 160 des quelque 3000 lettres qu'elle aurait écrites : chaque mot porte un poids historique.

À ses côtés, un tirage exceptionnel d’Emma — l’ultime roman publié du vivant de Jane Austen, en 1816 — attire l’attention à plus d’un titre. Elle l’avait envoyé à l’écrivaine irlandaise Maria Edgeworth, marquant la seule trace connue d’un roman de Jane à un autre auteur. Volumes I et III sont préservés dans leur couverture d’origine — les « limp wrappers » —, avec autographes et annotations de la famille Edgeworth-Butler. Estimation : entre 250.000 $ et 350.000 $.

INSOLITE - Quand Jane Austen gâche la vie d'une libraire...

Enfin, une poésie satirique inédite s’immisce dans cette adjudication : un petit poème manuscrit sur les pratiques médicales de l’époque, signé par Jane (et sans doute aussi par Cassandra), évoquant la calomel, ce remède à base de mercure alors en vogue. Estimée entre 100.000 $ et 150.000 $, elle illustre l’humour mordant et la finesse qui caractérisent ses écrits privés.

Cette vente, intitulée By A Lady — clin d’œil au pseudonyme utilisé anonymement par Austen pour Sense and Sensibility — représente une enchère des plus attractives autour de Jane Austen. Elle doit se tenir en ligne du 1er au 15 octobre, après une exposition des lots à New York.

Selon Kalika Sands, responsable de Sotheby’s Books and Manuscripts, « cet ensemble extraordinaire révèle Austen dans toute sa versatilité » : sa verve dans la poésie, l’intimité dans la correspondance — et son intelligence relationnelle.

Lettre à Cassandra

Crédits photo : Sotheby's

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com