Trump condamné en appel à verser 83,3 millions $ à E. Jean Carroll

En 2019, lors de son premier mandat, Trump avait publiquement dénigré l'ancienne rédactrice du magazine Elle, après que celle-ci l'a accusé de viol, dans les années 1990. Il avait affirmé ne jamais l’avoir rencontrée et au passage qualifiait ses mémoires de « fiction », avant d'ajouter qu'elle n'était de toute façon « pas son genre ».

En 2024, un jury fédéral avait jugé ces propos faux et diffamatoires, condamnant Trump à verser à Carroll plus de 83 millions de dollars, dont 18,3 millions de dommages compensatoires et 65 millions de dommages punitifs, pour s'assurer qu'il ne récidiverait pas.

Dans une décision de 70 pages, un panel de trois juges du 2e circuit a estimé que les dommages et intérêts accordés étaient « justes et raisonnables », car le POTUS (President of the United States of America) avait agi avec un « mépris irréfléchi de la vérité. [...] De plus, les attaques de M. Trump contre Mme. Carroll n'étaient pas isolées ; elles se sont poursuivies tout au long des près de cinq ans de procédure et sont devenues plus extrêmes et plus fréquentes à l'approche du procès », a écrit le jury.

Des propos qui coûtent cher

Le POTUS avait notamment traité l'écrivaine de « tarée », son « histoire bidon », et de « malade ». Ses attaques répétées contre E. Jean Carroll, menées pendant près de cinq ans, avaient entraîné un harcèlement massif, dont des milliers de menaces de mort.

Donald Trump avait également tenté d’annuler cette décision en invoquant l’immunité présidentielle. Cette méthode lui avait déjà été refusée en première instance, et les juges ont estimé qu'il n'avait pas « démontré de fondement justifiant de reconsidérer [la] décision antérieure ».

Avec les intérêts, la somme due atteint désormais près de 89,7 millions de dollars (76,25 millions d'euros). L’avocate de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, a salué la décision : la justice confirme ainsi que « E. Jean Carroll disait la vérité, et Donald Trump non ». De son côté, l’équipe juridique de Trump a dénoncé une « guerre juridique » et annoncé qu’il poursuivrait ses recours.

Cette décision s’ajoute à une autre condamnation, survenue en 2023 et confirmée lors de l'appel en décembre 2024, dans laquelle Trump avait été déclaré responsable d’abus sexuels et de diffamation contre E. Jean Carroll. Il avait alors été condamné, dans une procédure distincte, à verser 5 millions de dollars pour des faits remontant à 1996, lorsqu’il avait agressé sexuellement l'écrivaine dans un grand magasin new-yorkais.

Si les jurés rejetaient la qualification de « viol » que Carroll revendiquait, ils retenaient néanmoins des faits graves d’agression sexuelle. La plaignante avait alors salué une victoire pour toutes les femmes victimes de violences, tandis que la défense de Trump avait dénoncé une manœuvre politique orchestrée par ses opposants.

L’ancien président, déjà candidat à l’élection présidentielle de 2024, avait qualifié le verdict de « chasse aux sorcières », transformant le procès en tribune contre ses adversaires démocrates.

Crédits image : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America — Donald Trump, CC BY-SA 2.0

Par Ugo Loumé

