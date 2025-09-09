Comics : une collection remontant à 1960 mise aux enchères

Ces pièces, acquises à l’époque par un amateur local et patiemment conservées dans son grenier, suscitent d’ores et déjà un engouement certain. Parmi les lots les plus attendus, trois numéros de Fantastic Four — les # 48, 49 et 50 — retiennent particulièrement l’attention. Ils contiennent en effet les premières apparitions du Silver Surfer et de Galactus, étroitement liés au scénario du reboot cinématographique Les 4 Fantastiques : Premiers pas, sorti en 2025.

Autre pièce notable : Silver Surfer # 1, relatant les origines du personnage, estimé entre 200 et 300 £ (soit environ 230 à 345 €).

Ces enchères pourraient également être animées autour de The Amazing Spider-Man # 50 (apparition du Kingpin, 230/290 €), Fantastic Four # 52 (première apparition du Black Panther, 173/230 €), X-Men # 12 (Juggernaut, 115/173 €), et X-Men # 14 (les Sentinels, 90/115 €).

À noter aussi un rare exemplaire de chez DC : Superman’s Pal Jimmy Olsen # 134, comportant la première apparition de Darkseid, qui rompt la prédominance Marvel de cette collection.

Selon un porte-parole de la maison de ventes, « dès que notre spécialiste a pris connaissance de la liste des titres, nous avons compris qu’il s’agissait d’un ensemble remarquable ». À ce niveau, on parlerait même de véritables archives qui « passionneront sans doute les collectionneurs ».

L’exposition se tiendra le vendredi 26 septembre, de 10h à 16h, au Lichfield Auction Centre ; le catalogue sera mis en ligne environ une semaine avant la vente. L’événement promet d’être un rendez-vous incontournable, tant pour les aficionados de la pop culture que pour les marchés spécialisés de l’imprimé.

