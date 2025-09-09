Le premier Prix du livre pour les bébés remis en novembre

La première remise du prix se tiendra en novembre prochain lors d’une cérémonie officielle organisée au ministère. Pensé comme une invitation à partager des moments de lecture et de manipulation du livre dès les premiers mois de vie, il récompensera un ouvrage favorisant l’interaction entre le bébé et son entourage, que ce soit par le texte, les images, la fabrication ou tout autre aspect innovant.

Le jury, nommé pour deux ans, sera composé de personnalités reconnues dont les parcours et compétences permettront de choisir le lauréat. Pour nourrir sa sélection, il s’appuiera sur les propositions du Centre national de littérature pour la jeunesse de la Bibliothèque nationale de France. Tout ouvrage paru dans l’année civile précédant la remise du prix pourra concourir.

La distinction portée par le ministère de la Culture met en lumière un segment éditorial encore trop discret, malgré l’abondance des prix littéraires en France.

On peut toutefois rappeler l’existence des Prix Sorcières, remis chaque année par l’Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Association des librairies spécialisées pour la jeunesse (ASLJ), avec le soutien de la Sofia. Ces prix, à travers plusieurs catégories, valorisent la richesse et l’inventivité de la littérature jeunesse, y compris les productions destinées aux tout-petits.

Encourager la lecture dès la naissance

La création de ce prix s’inscrit dans un ensemble de mesures prise cette année par la rue Valois, visant à promouvoir la lecture dès le plus jeune âge. Elle est notamment accompagnée par l’initiative « Ma première carte de bibliothèque », qui propose aux maires de remettre une carte de bibliothèque au nom de l’enfant lors de la déclaration de naissance.

Le ministère de la Culture a également mentionné dans son communiqué la volonté d’inscrire dans le carnet de santé une mention sur les bénéfices de la lecture, afin d’encourager les familles à familiariser leurs enfants avec les livres dès les premiers instants.

Rachida Dati insiste sur l’importance de ce nouvel élan : « Il n’est jamais trop tôt pour découvrir les livres et je suis fière de créer ce prix qui associe sans hésitation les bébés et les livres ! Ils sont un formidable vecteur de lien, d’émotion, d’éveil et de transmission. Dès la toute-petite enfance, manipuler des livres apporte des bénéfices pour la plasticité cérébrale, l’empathie, la concentration, et l’exposition au langage, qui est un facteur important d’égalité des chances. Je me réjouis d’avance de découvrir le livre lauréat. »

