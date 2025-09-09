Baki-Dou, d'après Keisuke Itagaki : Netflix frappe fort

Baki-Dou, série inédite en France, mais publiée entre 2014 et 2018 au Japon par Akita Shoten, propose un nouvel adversaire redoutable pour Baki et les autres combattants. Miyamoto Musashi, ressuscité par la science, qui jouera du sabre sur le ring...

Netflix diffuse depuis plusieurs années des adaptations animées du manga de Keisuke Itagaki, et ce retour en grâce a même donné lieu à un jeu vidéo, Baki Hanma: Blood Arena, prévu pour le 11 septembre prochain.

Baki-Dou sera pour sa part diffusée en 2026. En France, la série originale Baki the Grappler a été publiée par Meian Éditions dans une traduction de Rémi Buquet, avec une adaptation assurée par Julien Di Giacomo et Marie-Gabrielle Berge.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com