Imprimerie : l'UNIIC en tête des organisations d'employeurs représentatives

Avec un poids estimé de 76,99 % par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, l'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'impose comme la principale organisation professionnelle d'employeurs dans le secteur de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

L'UNIIC représente « la profession en animant toutes les commissions paritaires et groupes techniques directement liés à la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques, afin de réguler les rapports sociaux et organiser la politique formation de la branche », détaille l'organisation patronale sur son site.

Elle est suivie par le Groupement des Métiers de l'Imprimerie (GMI), dont le poids atteint 23,01 %, d'après la liste publiée par le ministère du Travail au Journal officiel du 6 septembre dernier.

Du côté des travailleurs, les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes sont les suivantes :

La Confédération générale du travail (CGT) : 47,29 % ;

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 22,02 % ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,48 % ;

À LIRE - Représentation syndicale : la CFDT largement majoritaire dans l'édition

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,56 % ;

La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,65 %.

Ce relevé remonte toutefois à 2021, et n'a pas encore été mis à jour par le ministère du Travail.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com